Madueke transforma las críticas en aplausos

#NoToMadueke fue uno de los lemas más sonados en Inglaterra durante el pasado verano. Una recogida de firmas por parte de la afición del Arsenal ponía en duda el fichaje de un Noni Madueke que terminó recalando en las filas 'gunners' el pasado 18 de julio y que este miércoles silenció todas las críticas de una tacada.

Quisieron los hinchas frenar la llegada de otro futbolista procedente del Chelsea (el séptimo en los últimos seis años), donde ya le consideraban un traidor por querer marcharse al Arsenal. 60 millones pagaron por él, precio totalmente cuestionable por un jugador de tan solo 23 años y que, pese a su talento y proyección, todavía no había acabado de explotar en la Premier League.

Una auténtica millonada que le ha pesado demasiado al extremo británico, incapaz de amortizar el precio de su fichaje en algo más de cinco meses en el Emirates Stadium. Pero ayer, en la sexta jornada de la Champions, acalló todas las críticas de un plumazo. O más bien de un zurdazo.

Doblete... y a octavos

Y es que Noni Madueke encarriló este miércoles el triunfo del Arsenal en Bélgica (0-3) protagonizando el golazo de la jornada. El extremo londinense recogió el cuero en zona de tres cuartos, se marchó de su par y de cualquiera que se le cruzase por el camino y la reventó con la zurda desde la frontal del área para colarla por la escuadra de la portería del Brujas tras tocar en el larguero.

Él solito había desencallado un partido atascado para los de Mikel Arteta. Pero no se iba a quedar ahí. El ex del PSV, que hasta entonces tan solo había marcado un gol en toda la temporada (en Champions frente al Bayern), anotaría en la segunda mitad el doblete en su cuenta particular, con un cabezazo a placer al segundo palo tras un centro medido del exrealista Martin Zubimendi.

MVP del partido

Merecido el MVP que se llevó al finalizar el encuentro, un partido que certificó la clasificación virtual del Arsenal para los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Gran victoria para el equipo, gracias a todos los hinchas que han viajado a Bélgica", dijo tras su doblete, destacando más el trabajo en equipo que su exhibición individual y agradeciendo el desplazamiento de unos aficionados que hace tan solo cinco meses recogían firmas para frenar su fichaje.