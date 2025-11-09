En Directo
PREMIER LEAGUE
Machester City - Liverpool en directo: Premier League hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la jornada en la Premier entre el Manchester City y el Liverpool
Xavier Zapater
Última hora en vivo del partido entre Manchester City y Liverpool de Premier League.
ALINEACIÓN DEL LIVERPOOL
Por su parte, Arne Slot repite exactamente el mismo once con el que venció al Real Madrid el pasado martes. Los 'reds' volvieron a mostrar su mejor versión frente al equipo entrenado por Xabi Alonso y quieren mantener esas buenas sensaciones en el juego.
La alineación titular del Liverpool:
EL ONCE DEL CITY
Pep Guardiola introduce tres cambios en la alineación, respecto a la victoria de su equipo ante el Borussia Dortmund, este pasado miércoles. El técnico del conjunto 'cityzen' da entrada al once a Rúben Dias, Bernardo Silva y Rayan Cherki.
Así sale el Manchester City:
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! ¡Hoy tenemos partido grande en Inglaterra! El Etihad Stadium será el escenario, en esta undécima jornada de Premier League, del clásico moderno de la competición: Manchester City - Liverpool.
El mejor duelo de la fecha, ¡que arrancará en apenas 30 minutos (17:30 horas)!