Luto en el fútbol: muere un excanterano del Arsenal tras una lesión cerebral en un partido

Luto en el mundo del fútbol. Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester FC, ha fallecido esta semana tras sufrir una grave lesión cerebral en un partido el pasado fin de semana. El jugador de 21 años se encontraba en coma inducido desde el pasado sábado, cuando sufrió un golpe en la cabeza con un muro en el partido contra el Finchley en la Isthmian League Premier Division, es decir, la séptima división del fútbol inglés. Billy finalmente no ha podido superar sus lesiones cerebrales y ha terminado falleciendo esta semana en una nueva noticia trágica para el deporte.

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana", dijo su familia en un comunicado.

El canterano del Arsenal se incorporó a la disciplina 'gunner' con apenas 14 años donde coincidió en las categorías inferiores con jugadores como Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño o Brook Norton-Cuffy. Estuvo cedido en el Derby County y el Eastbourne Borough y al final de la temporada 2023/24, regresó a su costa sur natal, firmando por Hastings United, antes de mudarse a Chichester el mes pasado.

"Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor por el juego, su orgullo por representar a nuestro club de fútbol (una vez llamó al día en que nuestros cazatalentos lo descubrieron "el más importante de su vida") y un personaje querido por sus compañeros de equipo y entrenadores por igual", recuerda el Arsenal en su comunicado. "Nuestro más sentido pésame a la familia Vigar y a sus numerosos amigos en este momento extremadamente difícil".

El comunicado del Arsenal

Todos en el Arsenal Football Club lamentamos profundamente el trágico fallecimiento del delantero del Chichester City y ex jugador de la academia del Arsenal, Billy Vigar.

Billy se unió a nuestra academia a los 14 años, tras ser descubierto en el club de su ciudad natal, el Hove Rivervale FC, y brilló como delantero en el Hale End, anotando 17 goles en su temporada de debut. En 2020, sus buenas actuaciones le valieron una beca y se unió a nosotros a tiempo completo para la temporada 2020/21. Entre sus jugadores se encontraban Charles Sagoe Jr., Remy Mitchell y otros como Omari Hutchinson, Charlie Patino y Brook Norton-Cuffy.

Rápido, potente y ferozmente decidido, su primera temporada como estudiante se vio empañada por una grave lesión en el tendón de la corva, pero lo compensó en la segunda, anotando cuatro goles en 18 apariciones sub-18 y firmó términos profesionales para el club al final de esa temporada 2021/22.

Billy continuó apareciendo para nosotros en el PL2 y el EFL Trophy y demostró ser un activo en todas las posiciones de ataque e incluso suplente en defensa; su versatilidad ilustra su compromiso con el cuerpo técnico y su equipo.

Disfrutó de períodos de préstamo en Derby County y Eastbourne Borough y al final de la temporada 2023/24, regresó a su costa sur natal, firmando por Hastings United, antes de mudarse a Chichester el mes pasado.

Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor por el juego, su orgullo por representar a nuestro club de fútbol (una vez llamó al día en que nuestros cazatalentos lo descubrieron "el más importante de su vida") y un personaje querido por sus compañeros de equipo y entrenadores por igual.

Nuestro más sentido pésame a la familia Vigar y a sus numerosos amigos en este momento extremadamente difícil.