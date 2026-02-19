Luis Suárez, el mejor delantero de la Premier League moderna

Luis Suárez no es solo uno de los grandes delanteros de su generación. Es uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol. Eternamente comparado con otros grandes goleadores, el uruguayo, disfrutando de sus últimas aventuras como futbolista profesional a los 39 años en el Inter de Miami, vuelve a ser objeto de debate por un ranking publicado por 'WhoScored'. Según la citada plataforma, él es el mejor delantero de la Premier League desde la temporada 2009-10, cuando empezaron a recoger datos.

El 'Pistolero' supera a bestias más actuales como Harry Kane o Mo Salah; también a las que ya son más añejas, como el Kun Agüero, Wayne Rooney o Robin van Persie. Y para entender por qué, hay que empezar por el principio. Sus grandes detractores se escudan en que entre 2011 y 2014, en su etapa en Anfield, solo ganó una Copa de la Liga.

De Uruguay a Europa: el nacimiento del ‘Pistolero’

Su carrera arrancó en 2005 con Club Nacional, equipo de su Uruguay natal, en la Copa Libertadores. Meses después marcaba su primer gol profesional y en 2006 ya daba el salto a Europa con el Groningen. Buen ojo tuvieron los holandeses. Fue una etapa breve y muy beneficiosa a nivel económico: les costó 800 mil euros y en cosa de un año ingresaban 7,5 millones del Ajax. Suárez ya estaba en el gigante de la Eredivisie.

Luis Suárez, durante su etapa en el Ajax / FC Barcelona

Allí pasó tres temporadas y media, tiempo suficiente para marcar 111 goles y convertirse en una referencia absoluta. Holanda ya se le quedaba muy pequeña. Era momento de cosas mayores, y llamó el Liverpool, en verano de 2011, para llevárselo a la Premier League por 26,5 millones de euros: una absoluta 'ganga'.

Cuando conquistó la Premier, pero no el título

Anfield no pasaba por un buen momento. Necesitaba gol y carácter. Un líder que tirase del carro. Marcó 82 goles en 133 partidos, dejando actuaciones que ya son historia de la competición inglesa, y aunque no pudo traducir todo su talento en múltiples títulos, sí sumó al palmarés 'red' la Copa de la Liga en 2012. Pero las cifras no están a la altura de su magia.

Luis Suárez celebra un gol con el Liverpool / EFE

Hay que tener en cuenta que aquel Liverpool no era el de hoy. Y pese a ello, Suárez firmó temporadas tan insultantemente superiores al resto como la 2013-14. Marcó 31 goles en 33 partidos. Sin lanzar un solo penalti. Acabaron segundos, a dos puntos del City. Se recuerda aquella temporada como la que Suárez conquistó sin ganar el título. Para muchos, una de las exhibiciones más bestiales que se recuerdan en la era moderna de la competición británica. Suárez era mucho más que un delantero.

Aquel Liverpool de Brendan Rodgers era un bloque vertical, intenso y eléctrico. Y Suárez era la piedra angular del sistema. Bajaba a recibir, activaba la presión, generaba ventajas para sus compañeros y enchufaba para dentro todo lo que tenía. Desde dentro o fuera del área. A bocajarro o a 40 metros de la portería. Ahí está la clave del 7,87 que le da 'WhoScored'. Tenía una influencia total en el juego. Por ello supera a todos.

Su paso por la Premier se terminó con el mordisco a Chiellini. O lo que es lo mismo, el Mundial de 2014. Recibió una durísima sanción por su inaceptable conducta, y el Barça decidió apostar por él. Y respondió con 198 goles, convirtiéndose en el tercer máximo goleador histórico del club, solo por detrás de Messi y César. Una verdadera leyenda culé.

Leyenda del Barça

Ganó una Champions. Formó parte de la MSN. Fue Bota de Oro en España compitiendo contra Cristiano y Messi... Y cuando muchos pensaban que estaba acabado, se marchó al Atlético de Madrid y ganó otra Liga siendo decisivo. Después de volver brevemente a Nacional, firmó 29 goles con el Grêmio y hoy sigue marcando goles en el Inter Miami, junto a Messi y, hasta hace poco, a Alba y Busquets.

Luis Suárez celebra un título con Nacional / @Nacional

Un delantero de época, que suma más de 500 goles en clubes y casi 600 contando los 68 con Uruguay, donde es máximo goleador histórico y campeón de América. Según 'WhoScored', el mejor delantero de la Premier moderna. El 'Pistolero' es único.