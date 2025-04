Luis Enrique no debe fiarse de Emery

Estará Luis Enrique festejando la consecución de la decimotercera Ligue 1 del PSG - la segunda en su cuenta particular -, pero es bastante probable que estuviese más o menos pendiente de lo que sucediera en Villa Park un par de horas más tarde. No en vano el Aston Villa es el rival que visitará el Parque de los Príncipes el próximo miércoles 9 de abril (21:00h) para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League. Dando por hecho que se proclamarán campeones de la Coupe de France ante el Stade Reims el próximo 24 de mayo, la última piedra en el camino es una 'Orejona' que no quieren dejar escapar.

Si el último test de los parisinos fue ante un Angers que lucha contra el descenso, el del Aston Villa sería contra la gran revelación de la competición inglesa: el Nottingham Forest. Un Forest, por cierto, que venía de vencer con firmeza al Manchester United tras una gran acción individual de Elanga. Y que metía miedo, pues se había 'cargado' a Liverpool y Manchester City. Casi nada

Morgan Rogers marcó el 1-0 ante el Nottingham Forest / @AVFCOfficial

Los de Unai Emery querían la 'vendetta'. Derrota por la mínima en City Ground (2-1) pese a llegar a ponerse por delante en el marcador con un tanto de un Jhon Durán que ahora es compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. Y la lograrían. Mismo resultado: 2-1 en Villa Park con dianas de Morgan Rogers y Donyell Malen en apenas quince minutos.

ROGERS, 'A LO CALLAO'

Pese a que Jota recortaría distancias al inicio de la segunda mitad, los 'villanos' amarraron bien esos tres puntos que les sitúan - momentáneamente - sextos con 51 puntos, uno más que el Newcastle, que tiene dos partidos menos y visita el King Power Stadium el próximo lunes.

No marcó Marco Asensio, que está a un nivel sublime desde que llegó a Birmingham, pero sí lo hizo el bueno de Rogers, que abrió el marcador y anotó su decimotercer tanto en lo que va de temporada, asistido por un Youri Tielemans que maneja los hilos en la medular junto a Onana. Y el segundo llevó la firma de Malen, que se estrenó como goleador con la camiseta del Aston Villa.

HISTÓRICO EMERY EN VILLA PARK

Emery, incluso, hizo rotaciones y se guardó varias cartas de cara al miércoles. Descansaron Pau Torres, Lucas Digne y Matty Cash, intocables en la zaga 'villana'. Konsa, McGinn y Rashford ingresaron en la segunda mitad.

Con ese triunfo, el de Hondarribia se convirtió en el primer entrenador del Aston Villa que logra dos rachas distintas de 15 partidos invicto en casa en la Premier League (17 partidos de marzo a diciembre de 2023 y 15 partidos de septiembre de 2024 a la actualidad).