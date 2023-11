Luis Díaz volvió a jugar, marcó y le dedicó el gol a su padre secuestrado

El futbolista del Liverpool fue convocado por Klopp para enfrentarse al Luton Town Se perdió el encuentro del fin de semana anterior y el de EFL Cup intersemanal

Luis Díaz regresó a la convocatoria del Liverpool como suplente para el partido de la Premier League del domingo ante el Luton Town, todo tras el secuestro de sus padres en Colombia, y lo hizo como protagonista, anotando el gol del empate que salvó un punto para los 'reds'.

Luis Manuel Díaz y su esposa fueron capturados a punta de pistola el 28 de octubre pasado, justo el día que jugaban ante el Nottingham Forest. La madre de Díaz fue encontrada en Barrancas pero su padre sigue desaparecido.

"Las negociaciones están en curso, pero son positivas", afirmó el técnico Jürgen Klopp. "Todas las señales que recibe, según tengo entendido, son muy positivas. Por eso quería ser parte del equipo y podría venir también", destacó el entrenador germano.

"Desde ese punto de vista no tengo ningún problema, pero nadie puede imaginar cómo se siente algo así. En el campo de entrenamiento estuvo bien y por eso está aquí", puntualizó Klopp.

Díaz reanudó los entrenamientos en Liverpool el miércoles. Estuvo ausente del equipo del Liverpool que venció al Nottingham Forest por 3-0 el 29 de octubre, durante el cual su compañero Diogo Jota levantó la camiseta número siete de Díaz después de marcar el primer gol de su equipo.

El internacional colombiano también estuvo ausente en la victoria de octavos de final de la Copa EFL contra el Bournemouth el miércoles, pero volvió con ímpetu al final del choque perdían 1-0 ante el Luton Town para anotar, tras centro de Elliott, el gol del empate 'red' y dedicárselo a su padre.

