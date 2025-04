Luis Díaz: ¿y ahora qué?

"His name is Lucho, he's from Barrancas, and he plays for Liverpool..." entonan en las gradas, con los compases de 'Bella Ciao', para celebrar al colombiano que se ganó su cariño a pulso. Porque Luis Díaz pasó de ser un revulsivo -y candidato a marcharse- a titular indiscutible bajo la batuta de Arne Slot, tanto que no se entendería el título de Premier League sin su aporte esta temporada.

33 participaciones ligueras, 12 goles y cinco asistencias ponen a Luis como el segundo de mayor volumen ofensivo en el equipo, solo superado por Mohamed Salah, que lidera el ranking de la Premier en general con 28 tantos y 18 pases de gol, y junto al que ha formado una dupla letal en ataque para apuntalar el 20º título liguero de la historia de la entidad.

Pero al ex de Oporto y Junior de Barranquilla no siempre le sonrió la suerte en tierras inglesas. Una grave lesión de rodilla afinales de 2022 le obligó a perderse casi 200 días de competición, resumidos en 31 partidos del Liverpool de Jürgen Klopp.

Entonces era un actor de reparto. El equipo 'red' le fichó en enero de ese mismo año a cambio de 54 millones de euros para que se apuntara como reemplazo natural de Sadio Mané en banda izquierda.

A Inglaterra llegó precedido de un excelso rendimiento con el Oporto. Ciudad de buen recuerdo para sus compatriotas (véase los Guarín, James Rodríguez, Jackson Martínez, Falcao y compañía), a Lucho no le costó adaptarse al ritmo europeo. Ya apuntaba a la élite desde los días en el Junior de su natal Barranquilla, al que le abonaron más de 7 millones de euros desde Portugal para hacerse con sus servicios. 125 partidos, 41 goles y 15 asistencias después la Premier League llamó a su puerta.

INDISCUTIDO CON SLOT

La marcha de Mané al Bayern en verano de 2022 le confirmó como el dueño de la banda izquierda. Con Klopp terminó siendo fundamental, aunque su ascenso contrastó con los descalabros ligueros y europeos del técnico germano en Inglaterra.

Juntos levantaron dos Copas de la Liga, una Supercopa y una FA Cup, pero ninguno de los trofeos se igualaría con la Premier que ya sostiene en apenas una temporada con Arne Slot. El técnico neerlandés le tiene en gran consideración. No es para menos: en total acumula 21 participaciones en goles esta temporada (16 goles, cinco asistencias).

Luis Díaz celebrando el título de Premier / EFE

Y eso que principio de curso se habló mucho de su salida. La llegada del técnico, compatriota de Cody Gakpo, apuntaba a que el cafetero volvería al banquillo para dejar su lugar al extremo fichado desde el PSV. Se habló de la posibilidad de traspasarle, con el Barça como uno de los interesados.

Entonces el técnico le dio la vuelta: convirtió a Lucho en un delantero móvil, aprovechando el bajón de Darwin Núñez, y les combinó a ambos en ataque con Salah. Sabia decisión. Con Díaz transformado en un jugador de toda la zona ofensiva, será difícil sacarle de Anfield de cara a lo que viene con el proyecto de Slot. Su contrato con la entidad rige hasta verano de 2027 y su valor ronda los 100 millones de euros. Solo una oferta estratosférica podría cambiar la ecuación.