Lucas Bergvall: de plantar al Barça a brillar en la Premier

"Son dos clubs increíbles y la elección fue muy difícil. La decisión estuvo al 50 por ciento durante mucho tiempo, pero sentí que el siguiente paso para mí era el Tottenham. No fue fácil decir no al Barça, pero tardó muchísimo en decidirse". De esta manera justificó Lucas Bergvall su plantón a los azulgranas para incorporarse a los 'Spurs'.

El Barça tenía prácticamente apalabrado el fichaje del centrocampista sueco en febrero de 2024, sin embargo, la fuerte irrupción del Tottenham cambió el destino del futbolista. Aunque todo predisponía a su incorporación al club culé, incluso viajó con su familia a la ciudad catalana, las exigencias de sus agentes a última hora diluyeron las posibilidades del traspaso.

Bergvall celebrando su gol ante el Liverpool / AP

En cambio, el Tottenham sí aceptó estos nuevos términos y se acabó haciendo con los servicios de la joven joya sueca. Y en su primera temporada en Inglaterra ya demostró que potencial tiene para convertirse en un jugador de mucho nivel en su posición. Puede jugar de mediocentro o interior, aunque su llegada al área también le permite desenvolverse más arriba.

Es un futbolista elegante con el balón, y demuestra calidad en cada acción que controla el balón. Se mueve bien entre líneas y, además, que casi siempre recibe bien orientado para darle velocidad y verticalidad al juego. Sin embargo, a sus 19 años, el ritmo y la fortaleza física sean seguramente sus grandes debes, sobre todo en un campeonato tan físico como la Premier League.

Finalizó su primer curso en las filas del Tottenham con 2334 minutos jugados en 45 partidos, y unas cifras de un tanto y cuatro asistencias. Pero esta temporada parece estar totalmente predispuesto a realizar un paso adelante en su juego y regularidad dentro del terreno de juego. Y este sábado lo volvió a demostrar con una exhibición contra el West Ham.

Bergvall partió como titular en el duelo contra los 'hammers' y, en la segunda mitad, se estrenó como goleador en la Premier League después de 'picar' el balón por encima de Hermansen con un preciso y excelso cabezazo. Era su primer tanto en el campeonato inglés justo en su partido número 50 con la camiseta de los 'Spurs'.

Pero aún hay más. Participó en el tercer gol de su equipo con una medida asistencia después de una buena acción individual dentro del área que finalizó Micky van de Ven. En definitiva, una enorme actuación que sitúa a Bergvall como uno de los jugadores con mayor proyección de la Premier, pero es que su presente también es muy esperanzador.