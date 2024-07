Lopetegui busca dar el 'campanazo' con Kanté

El West Ham United quiere dar un golpe sobre la mesa en el mercado inglés con la vuelta de uno de los mejores jugadores de la pasada década. Se trata de N'Golo Kanté, actual centrocampista del Al-Ittihad que hace tan solo un año abandonó las islas británicas para unirse al 'mega proyecto' del futbol saudí.

Julen Lopetegui ya prepara la plantilla de los 'Hammers' para la próxima temporada. El nuevo entrenador del West Ham sustituye a David Moyes a los mandos de un equipo que busca volver a colocarse en posiciones europeas. Recordemos que el equipo londinense ganó la Conference League en 2023, aunque no replicó éxitos este pasado curso y terminó en 9a posición en Premier League, fuera de cualquier competición continental.

El plan del técnico vasco es devolver al equipo entre el Top 8 de la Premier y luchar contra los más grandes. Para hacerlo necesitará de buenos jugadores con experiencia, como es el caso de Kanté, que domino la medular durante una década en las filas de Leicester City y Chelsea, equipos con los que alzó la liga inglesa en dos ocasiones.

VOLVER A LA PREMIER, OPCIÓN REAL

'The Guardian' es el medio que habla de este interés del West Ham por el francés que, aunque está feliz en el Al-Ittihad, no descartaría un posible regreso a Inglaterra. Hace tan solo un año, en el verano de 2023, decidió hacer las maletas rumbo hacia la liga saudí junto a decenas de estrellas del fútbol europeo, todos ellos tentados por las faraónicas cifras de dinero que figuraban en sus nuevos contratos. Neymar o Ruben Neves, ex del Wolverhampton, fueron otros que pusieron rumbo al país arábigo.

El citado medio de comunicación habla de una oferta cercana a los 23 millones de euros de los 'Hammers' para hacerse con los servicios de Kanté, que viene de jugarlo todo con la selección de Francia en la Eurocopa 2024. Su selección cayó en semifinales ante España y no consiguió el objetivo, aunque el papel del centrocampista fue clave en el esquema de Didier Deschamps. A sus 33 años, parece que tiene cuerda para rato y todavía podría aportar en una posible vuelta a la Premier League. Esta pasada temporada con su club ha disputado 44 partidos, anotando 4 goles y dando 7 asistencias.

DESEADO POR JULEN

Lopetegui ya lo intentó fichar en su corto periplo como entrenador del Real Madrid en 2018, aunque este acabó quedándose en Stamford Bridge unos años más. Tras el experimento fallido con Kalvin Philipps, que volverá a incorporarse a la disciplina del City tras medio año cedido en el Olímpico de Londres, el West Ham intentó sin éxito el fichaje de Aleix García. El catalán, finalmente, estará a las órdenes de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen , su nuevo equipo tras abandonar el Girona.

N'Golo posee un currículum envidiable, en el que figuran 2 Premier League, un título al mejor jugador de Inglaterra, una Champions League y una Copa del Mundo. Los aficionados londinenses ya sueñan con ver a Kanté con la elástica de su equipo.