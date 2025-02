La 'locura' del Nottingham Forest no tiene fin

Lo del Nottingham Forest es una auténtica bestialidad. Después del 'casi' descenso de la temporada pasada (jugó con fuego y estuvo cerca de acompañar a Sheffield United y Burnley de vuelta a la Championship), algunos les daban por muertos. Se olvidaban de que tenían dos 'orejonas' en sus vitrinas (1978/78 y 1979/80), o que llevaban picando piedra durante algo más de dos décadas para escapar de la Segunda y Tercera inglesa, para, al fin, hacer realidad el ansiado regreso a la Premier League hará ya tres temporadas, en la 2022/23. Pues vean dónde están hoy: terceros en la Premier League.

¿Su última 'locura'? 'Destrozar' al Brighton Hove Albion y enloquecer City Ground con un festival goleador. Siete tantos, para ser exactos. Ya le saca seis puntos a un Manchester City que aún debe jugar su partido y deberá visitar City Ground el próximo 3 de marzo. Y está empatado a puntos con el Arsenal (40). Dunk (PP), Gibbs-White, Chris Wood - con un hat-trick -, Neco Williams y Jota Silva marcaron los goles a un Brighton que se aleja de los puestos europeos (34).

'DESTROZO' A LAS GAVIOTAS

No se querían andar con tonterías. Querían sentenciarlo por la vía rápida. Y así fue: no dieron opción alguna a un Brighton que pensaba que tenía opciones de sacar algo de City Ground. Minuto 12 y Verbruggen ya tenía que sacar un balón del fondo de su red. Lewis Dunk no tuvo fortuna en el rechace y lo mandó para dentro.

A partir de ahí, le entraría todo al conjunto de Nuno. Gibbs-White puso tierra de por medio y anotó el segundo en el 25'. Por cierto, forma una dupla letal con Anthony Elanga, su asistente. Llegarían al descanso, eso sí, con 3-0 a su favor, pues Chris Wood quería acudir a su cita con el gol. Y vaya si acudió. Se apuntó un hat-trick: remate de cabeza inapelable a un centro de Elanga, definición de '9' para culminar una gran jugada individual - otra vez - de Elanga, y penalti transformado.

Chris Wood ya ha batido todos sus registros goleadores en la Premier / @NFFC

Pusieron la guinda, tanto en el 89' como en el añadido, Neco Williams y Jota Silva. Tal es su 'hambre' competitiva que se pusieron a presionar, en el 91', el balón que acababa de sacar de centro el Brighton. Le cayó a Jota, y castigó.

TERCEROS Y... ¿TIENEN TECHO?

Alcanzado ya el ecuador de la competición, el Forest sigue ahí, en la parte alta de la tabla. Un club con una condición única, pues posee más Copas de Europa (ahora Champions League) que Premier League. ¿Y cómo se consigue algo así? Pues con muchísimo trabajo y compromiso, solidez defensiva (27 goles encajados y tercer equipo menos goleado; 11 porterías a cero) y 'matando' a la contra.

Nuno Espírito Santo, arquitecto de este Nottingham Forest / X

Chris Wood está a un nivel descomunal, y está muy bien rodeado por Morgan Gibbs-White y Anthony Elanga, que suman cuatro y tres goles, además de cuatro y cinco asistencias respectivamente ¿Y qué decir de Nuno Espírito Santo? Pues que revivió al equipo la temporada pasada y no solo consiguió tirar el proyecto adelante, sino que ha creado a uno de los equipos más atractivos del momento. ¿Cuál es su techo?