El loco inicio de año de Max Alleyne: De Watford a ser titular con el City en dos días

Cuando hace apenas unos días Max Alleyne brindaba para darle la bienvenida al 2026, poco podía imaginar que, apenas una semana después, debutaría en la Premier League como titular con el Manchester City. Y es que el joven central de Bristol tuvo que hacer las maletas pese arrancar la temporada cedido en el Watford, equipo que milita en la Championship.

El conjunto de Pep sigue prolongando los regalos de Navidad al Arsenal y, jornada tras jornada, deja escapar puntos que facilitan el camino hacia el título para los de Arteta. No pasó del empate en el Stadium of Light, pero la situación se complicó aún más con el empate ante el Chelsea. No solo Enzo Fernández frustró la victoria de los 'cityzens' en el último minuto, sino que Gvardiol y Rúben Dias tuvieron que ser sustituidos por lesión.

El diagnóstico de ambos encendió todas las alarmas: el croata, con la tibia fracturada, será operado y se pierde prácticamente lo que resta de temporada, mientras que el portugués estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y seis semanas.

Ante esta crisis, y solo con Khusanov y Aké como centrales disponibles, el City decidió cortar la cesión de Max Alleyne en el Watford. El joven defensa de 20 años llegó en 2021 procedente de la cantera del Southampton. La noticia se hizo oficial el lunes, por lo que el canterano viajó de inmediato a Manchester y apenas pudo realizar un entrenamiento con el grupo.

En el choque de ayer ante el Brighton, Guardiola presentó, como era de esperar, una defensa prácticamente inédita: Matheus Nunes se mantuvo en el lateral derecho, Aké pasó al izquierdo en el lugar de O'Reilly, y la pareja en el eje fue Khusanov... y el propio Max. Un debut exprés en la Premier en un escenario más que exigente.

Khusanov y Alleyne durante el partido ante el Brighton / ADAM VAUGHAN / EFE

Pese al empate, el uzbeko y el ex del Watford firmaron una actuación muy notable, elogiada por el propio Guardiola: "Jugaron excepcionalmente. Khusanov es increíble; nos ayudó con los balones largos a la espalda, puede controlar toda la banda. Es tan rápido... Crecerá, tiene que tener más coraje y participar más en la jugada, pero es cuestión de tiempo. Defensivamente, es excelente".

Más allá del resultado, la gran noticia para el técnico de Santpedor fue la respuesta de Alleyne en este difícil examen, demostrando que puede confiar en él como un central de garantías para cubrir las bajas. "Estoy agradecido y doy las gracias al Watford porque lo ayudaron mucho a crecer como futbolista. Tenía algunos problemas defensivos, pero hoy, en todos los balones largos, estuvo rapidísimo en transición. Con el balón, es realmente excepcional. Falló uno, pero el resto fueron aciertos. Tendrá muchas victorias en el futuro".

Nathan Aké también tuvo palabras de admiración hacia sus jóvenes compañeros: "Lo hicieron genial. Especialmente Max, que solo entrenó con nosotros una vez ayer. Me quito el sombrero ante él, estuvo fantástico hoy. Ojalá podamos seguir así y ganar el próximo partido".

Recién empieza el experimento, pero parece que Guardiola ha dado con la tecla a la primera al recomponer una defensa sostenida con pinzas. Khusanov, con un año ya de experiencia y rodaje con el primer equipo, sigue siendo ese central sólido e inteligente que está preparado para asumir, una vez más, un rol titular. En cuanto a Alleyne, el futuro prometedor que se le auguraba podría verse adelantado por las circunstancias actuales, aunque todo apunta a que está decidido a confirmar las buenas sensaciones que dejó entrever en el Watford y consolidarse como una opción fiable para Pep.