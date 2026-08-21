Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Lluc Castell Jugador del Burnley y exjugador del Espanyol
Lluc Castell, jugador del Burnley: "Llevaba siete convocatorias sin jugar, no me lo esperaba. Debutar con el Espanyol era mi sueño"
El futbolista explica que el Burnley le ofreció un buen proyecto y muchas oportunidades de juego, lo que le convenció para su fichaje
Hace apenas unos meses, Lluc Castell daba sus primeros pasos en el primer equipo del Espanyol. Ahora, afronta un nuevo reto lejos de casa. El joven de 19 años ha puesto rumbo a Inglaterra para incorporarse al Burnley. El futbolista atiende a SPORT para explicar cómo está viviendo este cambio tanto a nivel deportivo como personal.
Con la ilusión de seguir creciendo y de convertirse en un jugador importante, repasa su llegada al club y su debut con el Espanyol. Castell pone sobre la mesa sus objetivos y señala vestir algún día la camiseta de la selección absoluta como un sueño.
Hace unos meses estabas intentando hacerte un sitio en el Espanyol y ahora has empezado una vida en Inglaterra. ¿Cómo va esta adaptación?
Ha sido un cambio brutal, la verdad, ya que he vivido siempre en España, con mi familia, en mi casa, y venir aquí ha sido un cambio muy grande. Pero todo el entorno del Burnley me está ayudando a adaptarme lo mejor posible y, de momento, me estoy adaptando bien.
¿Por qué consideras que irte a Inglaterra era la decisión correcta, en vez de quedarte en España?
Porque siento que aquí me querían mucho, me contaron un buen proyecto y hay muchos partidos durante la temporada. Hay muchas oportunidades, mucha gente que te ve y siento que es un fútbol que me puede ayudar.
Antes de decidirte por el Burnley, ¿rechazaste alguna otra oferta?
No. Al final estaba en el Espanyol con contrato y es difícil que me lleguen ofertas. La del Burnley fue la única que me llegó y la veía como una buena oportunidad.
¿Sientes que, al hacer este cambio siendo tan joven, te estás perdiendo alguna cosa?
No, la verdad que no. Creo que he hecho el cambio en el momento que tocaba y siento que no me estoy perdiendo ninguna cosa.
¿Y en cuanto a diferencias entre el fútbol de España y el de Inglaterra, qué has notado?
Me sorprendió mucho cuando llegué el ritmo que había aquí en el juego, sobre todo físicamente. También me sorprendió la técnica que hay en Inglaterra, ya que siempre se habla de que es un fútbol más físico y no tan técnico, pero la verdad es que también es muy técnico y hay muy buenos jugadores.
¿Y dentro del equipo dirías que hay un jugador que te está ayudando más en esta adaptación?
Sí. Al final, todos me están ayudando, pero sí que es verdad que algunos que hablan español me pueden ayudar más, ya que mi inglés no es del todo bueno. Pero todos intentan ayudarme y me lo hacen pasar lo mejor posible.
Ahora que has dado el salto a un club que comparte propietario con el Espanyol, ¿cómo te ves dentro de un futuro en esta estructura?
Al final, compartimos propietario con el Espanyol, siempre están en comunicación y en contacto y yo estoy preparado para lo que venga, ya sea aquí, en el Espanyol o donde sea.
Debutaste con el primer equipo del Espanyol y después te marchaste al poco tiempo a Inglaterra. ¿Has tenido tiempo de asimilar todo este proceso?
Fue un proceso rápido. Debutar con el Espanyol era algo que no me imaginaba y sí que es cierto que a veces lo pienso y no me lo creo, pero es real y ahora que estoy aquí estoy muy contento.
¿Qué recuerdas del debut ante la Real Sociedad?
Fue un momento mágico en el que vino toda mi familia a verme. Sí que es cierto que llevaba siete convocatorias y pasaban los partidos y no jugaba, entonces no pensaba que iba a jugar. Fue una sorpresa y un sueño que tenía desde pequeño.
Si tuvieras que elegir a una persona del Espanyol que ha sido muy importante para llegar hasta donde estás, ¿a quién elegirías?
Hay muchos que me han ayudado a llegar donde estoy, pero sí que elegiría a Javi Peña, que ha estado conmigo los cinco años. Es una persona increíble que me ha ayudado desde el primer año a adaptarme y a estar lo mejor posible. Le guardo un cariño especial.
Estoy preparado para lo que venga, ya sea aquí, en el Espanyol o donde sea
Manolo González te conoce desde el filial y después en el primer equipo. ¿Qué papel tuvo en tu crecimiento y por qué crees que confió en ti para el debut?
Es un entrenador muy cercano que, a pesar de estar en el primer equipo, siempre está en los entrenamientos del filial y te da consejos. Creo que en la etapa final de la temporada tuve un buen rendimiento en los entrenamientos, él confiaba en mí y siento que fue eso lo que le llevó a hacerme debutar.
Y ahora, viéndolo todo con perspectiva, ¿qué consideras que es lo más difícil?
Lo más difícil, yo creo que es ser constante. No estar un día bien, otro mal, otro muy bien y otro peor, sino ser constante y trabajar lo máximo posible, ya que hoy en día el fútbol es un deporte de muy alto nivel y, si no estás al nivel, es imposible llegar.
Manolo González es un entrenador muy cercano. Él confiaba en mí y siento que fue eso lo que le llevó a hacerme debutar
Ahora en Inglaterra, ¿cómo es tu día a día?
Mi día a día ahora es entrenar por las mañanas hasta las dos o tres. Después vuelvo al hotel y estos primeros días he estado acompañado de mi familia, de mi novia, de mis padres y de mis hermanos. Hago cosas con ellos y, si puedo, voy a Manchester a visitar la ciudad o, si me quedo por aquí, estoy tranquilo de momento.
Has pasado por las categorías inferiores de la selección española. ¿La selección absoluta es un objetivo que tienes en la cabeza?
Todos sueñan con jugar con la selección absoluta, pero es muy difícil llegar a ese nivel. Todos aspiramos a ello y trabajamos para conseguirlo.
¿Qué crees que te falta para estar preparado para dar este paso?
Bueno, al final, jugar al fútbol profesional, algo que aún no había hecho, y ahora estoy en un equipo profesional. Tengo que seguir siendo constante y trabajar lo máximo posible para tener oportunidades y mantenerme.
Compartiste vestuario con Lamine en la selección. ¿Qué recuerdas de aquel Lamine que empezaba a despuntar?
Cuando compartí vestuario con él, ya había debutado con el primer equipo del Barça y ya se veía que era un jugador diferencial y que en poco tiempo iba a estar en el más alto nivel del fútbol, siendo uno de los mejores del mundo.
Y ahora, para concluir, ¿cuál dirías que es tu próximo objetivo o el sueño que quieres cumplir?
Mi sueño ahora, estando aquí en el Burnley, es ser un jugador importante, aportar mucho al equipo y, si tengo la oportunidad de poder ir con la Sub-21 de España, también sería un sueño para mí.
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