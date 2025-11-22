PREMIER LEAGUE
Se ha llegado demasiado lejos con Isak: compra un Doberman de 35.000 euros para defenderse de amenazas de muerte
El delantero sueco, que no está rindiendo a buen nivel en el Liverpool, ha sido objeto de duras críticas desde su llegada a Anfield en verano
Un gol y una asistencia en ocho partidos. Este es el rendimiento de Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League (145 millones de euros), en sus primeros meses en el Liverpool. Cifras decepcionantes teniendo en cuenta su precio y sus impresionantes registros en su antiguo club, el Newcastle, pero que en ningún caso justifican las barbaridades que está viviendo.
El verano ya fue complicado para él, teniendo que vivir una 'guerra' pública con el cuadro 'magpie' para poder cumplir su deseo de convertirse en futbolista 'red'. Pese a ello, la gran pesadilla la está viviendo en Anfield.
Amenazado de muerte
Según señala la prensa británica, el internacional sueco se ha visto obligado a gastarse 30.000 libras (casi 35.000 euros) en un perro de protección. ¿El motivo? Lo están amenazando de muerte. Una situación impermisible.
Durante este periodo, el Doberman que recibirá Isak, altamente entrenado, será el encargado de protegerlo lejos de los terrenos de juego mientras se adapta a su nueva vida en Merseyside. Sin embargo, no fue el único en recibir amenazas de tal gravedad.
Mala dinámica también con Suecia
El combinado sueco, donde Isak es uno de los referentes junto al delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, también recibió amenazas de muerte tras quedar último en el grupo de clasificación al Mundial 2026. Una fuente que recoge 'The Sun' asegura que el delantero “quiere sentirse seguro fuera del campo, y conseguir un perro de protección es una parte esencial de eso”.
La empresa que proporcionará el perro al jugador es Phoenix Dogs, y afirma que “no hay nada más leal que un perro de protección”. Una tendencia que cada vez se repite más entre futbolistas. Jake O’Brien, defensa del Everton, de 24 años, hizo lo mismo recientemente.
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça
- Los locales abren la persiana al retorno del Camp Nou: 'Estos dos años han sido muy duros, bajamos un 70%
- Incógnita Rashford para el Barça-Athletic
- La Premier copia a LaLiga: aprueba el límite salarial... pero rechaza el límite de gasto
- Tebas podría ser destituido como presidente de LaLiga
- La intrahistoria del posible fichaje de Courtois por el Barça: 'Nos lo frenaron
- Pavel Krbec, CEO de Flashscore: 'El Madrid es el equipo más seguido en España y el Barça lo es en el resto del mundo