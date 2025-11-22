Se ha llegado demasiado lejos con Isak: compra un Doberman de 35.000 euros para defenderse de amenazas de muerte

Un gol y una asistencia en ocho partidos. Este es el rendimiento de Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League (145 millones de euros), en sus primeros meses en el Liverpool. Cifras decepcionantes teniendo en cuenta su precio y sus impresionantes registros en su antiguo club, el Newcastle, pero que en ningún caso justifican las barbaridades que está viviendo.

El verano ya fue complicado para él, teniendo que vivir una 'guerra' pública con el cuadro 'magpie' para poder cumplir su deseo de convertirse en futbolista 'red'. Pese a ello, la gran pesadilla la está viviendo en Anfield.

Amenazado de muerte

Según señala la prensa británica, el internacional sueco se ha visto obligado a gastarse 30.000 libras (casi 35.000 euros) en un perro de protección. ¿El motivo? Lo están amenazando de muerte. Una situación impermisible.

Florian Wirtz, Alexander Isak y Dominik Szoboszlai en un partido reciente del Liverpool. / RONALD WITTEK / EFE

Durante este periodo, el Doberman que recibirá Isak, altamente entrenado, será el encargado de protegerlo lejos de los terrenos de juego mientras se adapta a su nueva vida en Merseyside. Sin embargo, no fue el único en recibir amenazas de tal gravedad.

Mala dinámica también con Suecia

El combinado sueco, donde Isak es uno de los referentes junto al delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, también recibió amenazas de muerte tras quedar último en el grupo de clasificación al Mundial 2026. Una fuente que recoge 'The Sun' asegura que el delantero “quiere sentirse seguro fuera del campo, y conseguir un perro de protección es una parte esencial de eso”.

Isak y Gyökeres dependen de un milagro para estar en el Mundial 2026 / X

La empresa que proporcionará el perro al jugador es Phoenix Dogs, y afirma que “no hay nada más leal que un perro de protección”. Una tendencia que cada vez se repite más entre futbolistas. Jake O’Brien, defensa del Everton, de 24 años, hizo lo mismo recientemente.