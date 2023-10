Ljungberg repudia el fútbol español y manda un 'dardo' a Rodri

El exfutbolista sueco criticó ayer a Rodri por el penalti en el derbi de Manchester: "No me gusta este tipo. Se tira, se nota que se tira" "Yo no quiero el fútbol español en la Premier League, estoy un poco molesto", arremetió el ahora comentarista

El exjugador del Arsenal entre 1998 y 2007 y también exinternacional por Suecia, Fredrik Ljungberg, lanzó ayer duras e inesperadas críticas desde su tribuna de comentarista contra el centrocampista del Manchester City Rodri y también contra el fútbol español después del derbi de Manchester, donde el City ganó de forma rotunda en Old Trafford (0-3).

La primera acción que molestó a Ljungberg se dio en el minuto 26 cuando el árbitro señaló el punto de penalti tras la revisión del VAR después de que Rasmus Höjlund hubiera derribado a Rodri en el área. Erling Haaland se encargaría de transformar la pena máxima. Pero Ljungberg, desde su posición, no vio penalti y así lo hizo constar: "No me gusta este tipo. Puede que le toque con la mano, pero Rodri pesa entre 90 y 95 kilos. Se tira, se nota que se tira", dijo en 'Viaplay'.

A raíz de esa jugada, el sueco extendió su crítica al fútbol español: "Esto funcionará así en el fútbol español. Pues yo no quiero el fútbol español en la Premier League, estoy un poco molesto. Luego escucho que es Michael Oliver el que está en la sala del VAR, por lo que no me sorprende que finalmente hayan pitado penalti", añadió criticando también al colegiado inglés.