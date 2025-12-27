PREMIER LEAGUE
Liverpool y Wolverhampton, unidos por la tragedia: los hijos de Diogo Jota homenajearán a su padre
'Reds' y 'Wolves' se miden en Anfield con el recuerdo del futbolista fallecido en accidente de tráfico
Este sábado se vivirá un día emotivo en el barrio de Anfield. Liverpool y Wolverhampton se miden en un encuentro de Premier League marcado por la memoria a Diogo Jota, futbolista fallecido este verano tras un accidente automovilístico sufrido en la provincia de Zamora. El portugués dejó un recuerdo imborrable en Anfield y Molineux, sus dos hogares en Inglaterra.
Tributo en Anfield
Dos de los hijos del malogrado jugador rendirán un sentido homenaje a su progenitor y formarán parte de los niños que saldrán acompañando a ambas escuadras al césped. Diogo Jota, que perdió la vida junto a su hermano André Silva, defendió la camiseta de los 'Wolves' en 131 ocasiones, anotando un total de 44 goles.
En 2020 y después de tres temporadas en el 'Black Country', el atacante luso se unió al proyecto de Jürgen Klopp y se coronó campeón de la Premier League la pasada temporada junto a Arne Slot. Con los 'reds', el portugués consiguió 65 tantos en 182 encuentros.
Slot, conmovido
Arne Slot atendió a los medios de comunicación en el último encuentro en casa de 2025, un año de vaivenes emocionales, tal y como él mismo reconoció. El técnico neerlandés espera que el afecto que brindará la afición del Liverpool y la desplazada desde Wolverhampton pueda brindar algo de "consuelo" a la familia de Diogo Jota en unas fechas tan señaladas como las navideñas.
"Todo lo que ha pasado en los últimos doce meses es una montaña rusa de emociones. Mi pensamiento está con la familia de Diogo Jota y lo que será una primera Navidad sin él. No soy yo el que debe decirles donde encontrar consuelo, si es que es posible hacerlo, pero sólo puedo esperar que el sentimiento de amor y cariño hacia Diogo les genere algo de tranquilidad", apuntó el entrenador del Liverpool.
