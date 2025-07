El Liverpool vacila al Bayern con Luis Díaz

El Bayern Múnich ha movido ficha para fichar a Luis Díaz, pero se ha topado con un Liverpool totalmente inflexible. Según The Athletic, y confirmado por Sky Alemania, los reds han rechazado una oferta de 77,8 millones de euros por el extremo colombiano y han dejado claro al conjunto bávaro que no está en venta. Pese a ello, en Alemania no tiran la toalla y, salvo sorpresa, volverán a la carga en los próximos días con una propuesta mejorada.

Tras recibir el "no" rotundo por parte de Nico Williams, el equipo alemán ha centrado todos sus esfuerzos en el internacional cafetero. Con el Barça fuera de la puja por las prohibitivas cifras que se manejan, en el Allianz ya tienen preparado el contrato que quieren ofrecerle: cuatro o cinco temporadas de duración, es decir, hasta 2029 o 2030. La idea del Bayern es que Luis Díaz sea una de las piedras angulares del nuevo proyecto liderado por Vincent Kompany.

Luis Díaz, durante un partido con el Liverpool / X

El Liverpool no tiene necesidad de vender. Sin embargo, el jugador se deja querer por el Bayern y estaría dispuesto a hacer las maletas siempre y cuando exista un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Su contrato termina el 30 de junio de 2027

El colombiano llegó a Anfield en enero de 2022 procedente del Porto, y no vería con malos ojos iniciar un nuevo capítulo en su carrera. Su contrato actual expira el 30 de junio de 2027, un horizonte que permite imaginar una salida este verano, si la oferta es convincente. De no producirse su marcha, su valor bajará en los próximos mercados, y podría acabar saliendo libre con 30 años.

Luis Díaz con Arne Slot en el partido de Champions ante el Real Madrid / EFE

La oferta desvelada por The Athletic -y rechazada por el club inglés- refleja la dificultad de la operación. Sin embargo, pocos jugadores en el mundo son realmente intransferibles. Tal y como explica el periodista Ben Jacobs, el Liverpool habría tasado a Luis Díaz en 100 millones de euros.

Casualmente, la cifra que ofrecieron por Wirtz al Leverkusen

Curiosamente, la cifra que exige el Liverpool por Luis Díaz es la misma cantidad que el Bayern ofreció al Bayer Leverkusen por Florian Wirtz, antes de que los reds cerraran su llegada. El mediapunta alemán, sin embargo, prefirió firmar por el Liverpool, donde jugará a partir de esta temporada tras un traspaso de 135 millones de euros, 35 más de los ofrecidos desde Múnich.

Wirtz, fichaje récord para el Liverpool / Liverpool

Wirtz era una de las grandes prioridades de Max Eberl y Kompany. Y el hecho de que el Liverpool valore ahora a Luis Díaz en esos mismos 100 millones puede interpretarse como un mensaje directo al Bayern. De momento, queda mucho verano por delante para seguir jugando la partida.