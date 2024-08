El Liverpool, único equipo Premier sin fichajes: "No es fácil encontrar jugadores..."

El neerlandés Arne Slot, técnico del Liverpool, confirmó que el club inglés intentó "todo" para fichar a Martín Zubimendi, pero que el centrocampista español de la Real Sociedad "decidió no venir".

El Liverpool estaba listo para desembolsar los 60 millones de la cláusula de rescisión de Zubimendi y a ofrecerle un sueldo superior al que percibe en la Real Sociedad, pero el centrocampista prefirió quedarse en San Sebastián.

Zubimendi hubiera sido el primer fichaje de un Liverpool que es el único equipo de la Premier League que aún no ha incorporado a ningún futbolista en este mercado veraniego.

NO LLEGA NADIE AL LIVERPOOL

"Ya he dicho muchas veces que nuestra plantilla es muy fuerte y que no es fácil encontrar jugadores que nos vayan a reforzar", dijo Slot este viernes en la rueda de prensa previa al debut contra el Ipswich Town.

"Zubimendi era uno de ellos, pero decidió no venir, así que vamos con los que tenemos. Richard (Hughes, director deportivo del Liverpool) está tratando de fortalecer la plantilla, pero desafortunadamente decidió no venir. Hizo todo lo que pudo, pero el jugador no quiso venir y es obvio que no va a venir", añadió el holandés.

"Hemos perdido a Joel Matip, Thiago (Alcántara) y Adrián (San Miguel), pero el resto del grupo está y eso es muy positivo. Siempre hablamos de fichajes, pero es muy positivo que hayamos retenido a nuestros jugadores".