El Liverpool se une a la fiesta

Los goles de Curtis Jones y del húngaro Dominik Szoboszlai, uno en cada parte, dieron la clasificación al Liverpool para los octavos de final de la Copa de Inglaterra ante el Brighton (3-0) en Anfield. El conjunto 'red', que no vive sus mejores momentos en la Premier, mostró una versión más convincente en la Copa, que afrontó con novedades en su once. No pudo doblegar al equipo de Fabian Hurzeler hasta el tramo final de la primera parte, cuando logró un tanto vital para alcanzar el descanso con ventaja.

Fue gracias a un gran pase de Milos Kerkez al área pequeña, donde apareció Curtis Jones y, de primeras, batió a Jason Steele. El segundo, con el Brighton más abierto, llegó en una gran jugada colectiva. Un centro largo orientado de Milos Kerkez hacia Mohamed Salah, que de primeras asistió a Szoboszlai dentro del área, y este, según le llegó el balón, lo cruzó fuera del alcance de Jason Steele.

La sentencia llegó de penalti, cometido por Jan Paul Van Hecke y transformado por Mohamed Salah en el minuto 68. Con ello, el Liverpool selló su clasificación a octavos de final, al igual que el Newcastle, que eliminó al Aston Villa, el Manchester City, que venció al Salford (2-0), y el West Ham, que ganó en la prórroga al Burton (0-1).

Liverpool, Newcastle, Manchester City y West Ham se unen al Chelsea y al Wrexham, que el viernes sacaron sus respectivos compromisos contra el Hull City y el Burton Albion de la cuarta ronda copera, y al Mansfield, que venció este sábado al Burnley (2-1), al Norwich, que batió al West Bromwich (3-1), y al Southampton, que en la prórroga derrotó al Leicester (2-1).