Liverpool - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Liverpool y Tottenham se enfrentan hoy domingo 15 de marzo en el Olímpico de Londres en el partido de la Jornada 30 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Tottenham y dónde ver el partido en España.

A dicho respecto, el conjunto de Arne Slot continúa titubeando en sus pasos por cada competencia, recientemente perdiendo ante el Galatasaray por Champions League y haciendo lo propio contra el Wolves por Premier, alejándose de la posibilidad tanto de llegar a cuartos de final como de ingresar a puestos de clasificación europea, respectivamente.

El técnico neerlandés, aun así, no ignora el inconveniente y asume la responsabilidad de las incapacidades del equipo de aprovechar las oportunidades que se le presentan. "Ya me estoy enfrentando a gran parte de esta temporada con llevar el balón al último tercio, acercándolos a momentos en los que crees que puedes conseguir más", destacó tras la derrota en suelo turco.

Por otro lado, los dirigidos por Igor Tudor experimentan una situación aún peor: fueron goleados por el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions y, asimismo, están a tan solo un punto de diferencia de la zona de descenso, refirmando la terrible temporada doméstica que han tenido.

Inclusive, la sustitución de Antonín Kinsky, portero debutante en Champions, después de que sufrió 3 goles en 17 minutos es una demostración más de la delicada situación de la plantilla, aunque el entrenador enfatizó que fue para "proteger al chaval". En cualquier caso, Tudor se encuentra pendiendo de un hilo, razón por la que considera que tiene "el deseo de hacer las cosas mejor".

HORARIO DEL LIVERPOOL - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Liverpool y Tottenham, correspondiente a la Jornada 30 de la Premier League, se disputa hoy domingo 15 de marzo a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Liverpool y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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