El Liverpool toca fondo antes del Madrid: "Después de hacer dos cambios, tenía a seis adolescentes"

El Liverpool está en plena caída libre. El equipo 'gunner' suma seis derrotas (Crystal Palace x2, Galatasaray, Chelsea, Manchester United, Brentford) en los últimos siete partidos y no es capaz de levantar cabeza. Pero, más allá de estos resultados, las sensaciones son todavía peores, con un equipo sin ideas y falto de ritmo para estas alturas de la temporada.

El último partido fue una demostración más del mal estado de forma del Liverpool. En un partido a vida o muerte, en la EFL Cup, los 'reds' se vieron claramente superados por el Crystal Palace con un doblete de Ismaila Sarr y otro tanto de Yeremi Pino. Los de Arne Slot no tuvieron ninguna capacidad de reacción durante el encuentro y ya han saltado todas las alarmas en Anfield.

El Liverpool queda eliminado de la Carabao Cup en octavos de final / Jon Super / AP

Ya existen algunas voces que cuestionan a Arne Slot. El técnico neerlandés guió la temporada pasada al Liverpool para conquistar la Premier League, sin embargo, esta horrible racha de resultados y unas declaraciones explosivas en la rueda de prensa posterior a la derrota del Crystal Palace lo sitúan en el punto de mira.

En primer lugar, Slot se pronunció sobre la presión de dirigir a un equipo de este nivel: "En el Liverpool cada partido es una victoria obligatoria. Si estás en una racha de resultados como esta, si juegas en el Liverpool, si diriges al Liverpool, la presión está ahí. No creo que haya cambiado mucho después de esta pérdida".

Pero lo más sorprendente fueron sus declaraciones sobre la escasez de jugadores de nivel en la plantilla. "Vi el once inicial del Manchester City y no tenían a ningún titular del fin de semana, pero parecía su mejor equipo. Eso nos da una idea. El Chelsea puede dar entrada a Estevao… y después de que hice dos cambios esta noche, teníamos seis adolescentes", apuntó.

Cabe recordar que el Liverpool invirtió el pasado verano cerca de 500 millones de euros en fichajes para mejorar la plantilla. Llegaron Isak, Wirtz, Ekitiké, Kerkez, Frimpong o Leoni en uno de los desembolsos más importantes en el fútbol europeo de los últimos años. Sin embargo, para Slot parece no ser suficiente para disputar tantas competiciones...

Y por delante tiene dos paradas muy exigentes. Primero, el equipo 'red' recibe este sábado al Aston Villa en Premier League y, el próximo martes, llega el Real Madrid a Anfield en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions. Casi nada.