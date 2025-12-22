El Liverpool se teme lo peor con Isak: fractura y varios meses fuera

La victoria del Liverpool en su visita al Tottenham (2-1) tuvo un precio altísimo: la grave lesión de Alexander Isak. El triunfo en el primer partido sin Mo Salah, que está comandando a Egipto en la Copa África que se celebra en Marruecos, debía servir al equipo para coger impulso y escapar de la mala dinámica que ha arrastrado en los últimos meses. No obstante, los motivos de celebración se redujeron considerablemente cuando el ariete sueco tuvo que abandonar el terreno de juego con visibles signos de dolor después de marcar su segundo gol en esta Premier League.

Inmerso en un tramo decisivo del curso, cada baja dificulta aún más el trabajo de un Arne Slot muy cuestionado en Anfield. Y no poder contar con el fichaje más caro de la historia de la Premier League durante bastante tiempo sería otro contratiempo más en una temporada para olvidar.

Gol y grave lesión

Sin confianza ni acierto, Isak, como ante el Brighton o el Leeds en los últimos duelos ligueros, fue suplente frente al Tottenham. Pero fue saltar al césped y besar el santo. El sueco sustituyó a Conor Bradley al descanso y en el minuto 56 culminó una gran asistencia de Florian Wirtz para adelantar al Liverpool en Londres. Sin embargo, el momento de felicidad se esfumó al instante. Isak no pudo ni celebrar su segundo gol en la Premier League porque Micky van de Ven, intentando bloquear su remate con la zurda, se lo llevó por delante y le provocó una mala caída.

Las imágenes no dejaban margen al error: la lesión podía ser grave. Isak necesitó atención médica, abandonó el césped visiblemente dolorido y fue sustituido por Jeremie Frimpong. La gran duda entonces era conocer el alcance de su lesión.

Malas noticias a falta de pruebas

Arne Slot comentó, prudente, tras el choque que “nunca es una buena señal cuando un futbolista tiene que abandonar el campo”, pero los aficionados, al igual que de manera interna en el club, se temían lo peor. La información más reciente sobre su estado la desveló David Ornstein, periodista de 'The Athletic', quien asegura que el Liverpool cree seriamente que su jugador sufre una fractura en la pierna izquierda, concretamente en la parte inferior de la misma. Aún no se le ha realizado ninguna resonancia magnética, pero se espera que las pruebas confirmen una lesión de larga duración.

De este modo, todo apunta a que Arne Slot tendrá que enfrentarse a otro problema en Liverpool. Esta vez, no poder contar con el ‘9’ que estaba llamado a liderar el ataque durante varios meses. A falta de pruebas definitivas, la situación no invita al optimismo en Anfield.