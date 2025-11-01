El Liverpool respira y Salah se pone a 250

No emitas juicios sobre alguien cuya historia aún no conoces. Esto decía John Obi Mikel sobre Mohamed Salah en su podcast días atrás: "He oído que Mo Salah era muy amigo de Jota. No parece él mismo... parece una sombra de lo que era, así que seré cauteloso y muy prudente a la hora de criticar a este equipo del Liverpool". Cuando las cosas no van viento en popa es fácil señalar culpables y al egipcio, como a varios de sus compañeros, le llovieron las críticas tras el bajón de un 'SuperLiverpool' mejorado a base de talonario. Y, tras seis derrotas en los últimos siete encuentros, se tomó su particular venganza liderando el triunfo de los suyos ante el Aston Villa (2-0).

No había excusa alguna para un Liverpool que atravesaba una horrible racha, perdiendo sus últimos cuatro compromisos en la Premier League. Para colmo, se despidió de la Carabao Cup en Cuarta Ronda ante un Crystal Palace que verdaderamente se convirtió en su peor pesadilla. Y viendo que visitaba Anfield en un estado de forma excelso, con un pleno de triunfos en las últimas cuatro jornadas ligueras, el hincha 'red' pudo pensar lo peor.

Los hombres de Arne Slot, sin embargo, dieron un paso al frente importante para cosechar tres puntos vitales para retomar el vuelo en la Premier. Las oportunidades se sucedieron en ambas áreas prácticamente desde el pitido inicial, con los villanos estrellando un balón en el poste y poniendo en serios aprietos a Mamardashvili mediante Morgan Rogers o Cash. Los 'reds' aguantaron el tipo y al filo del descanso se pusieron momentáneamente por delante con un tanto de Ekitiké, posteriormente anulado por fuera de juego del francés.

Eterno

Dos minutos después, ya en el añadido, Salah aprovechó un pase impreciso del Dibu Martínez y definió a puerta vacía. Pese a ser, seguramente, uno de los más fáciles de su carrera, no fue un gol cualquiera, pues alcanzó las 250 dianas con la camiseta del Liverpool.

Al inicio de la segunda mitad, Gakpo y Mac Allister combinaron en tres cuartos y le llegó el balón a Gravenberch, que armó un disparo que desvió Pau Torres al fondo de la red. Necesitaba un partido así un Liverpool que escala varias posiciones en la tabla para dormir tercero.