El Liverpool recoge el trono de Guardiola: la 'era Slot' cierra el gran debate

El debate sobre quien es el equipo más grande de Inglaterra siempre se ha dividido entre el Manchester United y el Liverpool, con perdón del resto de aspirantes. Ambos tenían argumentos suficientes para defender su posición, puesto que los 'Red Devils' eran los reyes de la Premier League, con 20 títulos; y los 'Reds' les doblaban en títulos europeos con seis orejonas en su vitrina.

Sin embargo, los de Arne Slot ha conseguido el vigésimo título de liga, igualando así a su máximo rival y dejándole con muy pocos argumentos para seguir defendiendo su estatus en la cima del fútbol inglés.

Un título con mucho peso

La consecución de la Premier League por parte del Liverpool va mucho más allá de ganar un título de liga tras cinco años de dictadura 'Cityzen', pues, han conseguido destronar al Manchester United como gran dominador del campeonato liguero. Este título supone la segunda Premier League en la historia de la entidad 'Red', que antes de coronarse campeón en 2020 bajo las órdenes de Jurgen Klopp estuvo treinta años sin conseguir alzar el campeonato doméstico. También será la primera Premier que pueda celebrar por todo lo alto con su afición, después de que la pandemia de la COVID empañara una gesta histórica para la parroquia de Anfield.

Henderson levanta la Premier League 2019/2020. / Agencias

En estos treinta años en los que tuvieron que ver como su máximo rival conseguía hasta 13 títulos ligueros, el Liverpool siguió con su dominancia en Europa, consiguiendo la Champions League de 2004/2005 en la famosa final de Estambul ante el Milan y la de 2018/2019 ante el Tottenham Hotspur en Madrid.

El Manchester United, a la deriva desde la marcha de Ferguson

El conjunto mancuniano, por su parte, vivió una época prodigiosa con Sir Alex Ferguson en el banquillo de Old Trafford y la clase del 92 en el terreno de juego. En los 27 años y 1499 encuentros que el escocés dirigió, el Manchester United consiguió la friolera de 38 títulos, entre ellos 13 Premier League, 2 Champions League, un Mundial de Clubes y 5 FA Cup. No obstante, a día de hoy, en Old Trafford tan solo quedan recuerdos de lo que fue la grandeza del Manchester United.

Giggs: "Alex Ferguson generaba miedo" / Agencias

Y es que, los mancunianos hace 12 años que no son campeones de Inglaterra y 17 que no ganan la Champions League. Además, no parece que la situación vaya a cambiar en los próximos años, dejándole un contexto muy favorable al Liverpool para superar definitivamente a los Diablos Rojos en los próximos años.

Los títulos internacionales decantan la balanza

Por lo que respecta a títulos globales, ambos equipos se mueven en cifras similares. El Liverpool tiene 74, tras la consecución de la vigésima Premier; y el Manchester United, 68. Como ya se ha detallado, están igualados en títulos de Primera División y los 'Reds' cuentan con seis Champions, tres más de las que ha ganado su rival.

En el resto de competiciones nacionales, el Manchester United es ligeramente superior, pues ha ganado 13 FA Cup, 6 Copas de la Liga y 21 Community Shield. El Liverpool, por su parte, ha ganado 8 FA Cups, 10 Copas de la LIga y 16 Community Shield, en total seis trofeos menos que los 36 que tienen los 'Red Devils'.

Kenny Dalglish, 35 títulos / EFE/AFP

En el panorama europeo e internacional, el Liverpool es el claro dominador. Aparte de las Champions, han conseguido 1 Mundialito de Clubes, 4 Supercopas y 3 Copas de la UEFA, mientras el United ha ganado 1 Mundialito, 1 Supercopa, 1 Europa League y 1 Intercontinetal.

Campeones y con un futuro brillante a la vista

Con esta nueva Premier League en su vitrina, el Liverpool no solo afianza el proyecto de un Arne Slot que se ha alzado campeón en su primera temporada al cargo del club, cuarto técnico en toda la historia de la Premier en conseguir tal gesta, también ha dinamitado los argumentos de su máximo rival en la pelea por el trono del "Rey de Inglaterra".

Los 'Reds' son superiores al Manchester United en los tñitulos que marcan la diferencia y visto como está el panorama en un lado y el otro, todo apunta que esta ventaja seguirá creciendo en los próximos años.