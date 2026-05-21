El Liverpool prepara el despido de Slot: en busca un 'proyecto Xabi Alonso'

La etapa de Arne Slot al frente del Liverpool podría estar llegando a su desenlace. Aunque el técnico neerlandés tiene contrato en vigor hasta junio de 2027 y empezó su aventura en Anfield de la mejor manera, con la conquista de la Premier League, la dirección del club habría tomado la decisión de cambiar de entrenador una vez concluya la temporada, tras no haber cumplido los objetivos después de protagonizar un mercado de fichajes veraniego arrollador, según la información publicada por Chris Royce.

En las últimas semanas han sonado varios nombres para tomar las riendas del equipo, pero el Liverpool siempre ha mantenido una postura prudente. La Premier League del curso anterior servía como argumento para darle margen al entrenador neerlandés y evitar tomar una decisión a media campaña. Sin embargo, los últimos resultados, las sensaciones del equipo y el estado de ánimo de sus estrellas podrían haber cambiado la forma de pensar de la directiva.

El entrenador del Liverpool Arne Slot durante el partido de la Champions League ante el Paris Saint Germain / Peter Byrne/PA Wire/dpa

La temporada ha estado marcada por la irregularidad, los problemas de juego y una clasificación para la próxima Champions League que todavía no está matemáticamente asegurada antes de la jornada final. En este contexto, en una temporada que debía ser ganadora, la situación no ha gustado a la directiva.

Según Royce, la decisión empezó a tomar forma durante el fin de semana, después de que la directiva mantuviera contactos con futbolistas importantes del vestuario, que apostarían por la salida de Slot.

Salah añade más presión

La situación también se ha visto condicionada por las recientes palabras de Mohamed Salah. El atacante egipcio, que afronta sus últimos días como jugador ‘red’, decidió caldear el ambiente antes de despedirse con un mensaje contundente sobre el rumbo que debería tomar el club.

Mohamed Salah aplaude ante la afición del Liverpool en Anfield / DPA vía Europa Press

El internacional egipcio, que jugará el Mundial 2026, afirmó que quiere volver a ver a un Liverpool dominante, temido por sus rivales y capaz de competir de nuevo por grandes títulos. Sus palabras no pasaron desapercibidas y varios compañeros mostraron apoyo indirecto a través de las redes sociales. Un ‘dardo’ dirigido a Slot que respaldaron jugadores como Robertson (quien también termina su ciclo en Anfield ahora), Szoboszlai, Jones, Endo, Frimpong, Kerkez o Ekitike, un detalle que ha aumentado la sensación de ruptura interna.

¿Y quién cogerá el equipo?

Según Santi Aouna, el Liverpool habría elegido a Andoni Iraola como sustituto de Slot si acaba saliendo del club. La idea sería parecida a la del Chelsea con Xabi Alonso, entrenador que gustaba al cuadro ‘red’. El club buscaría una figura con autoridad para liderar una nueva etapa, implicándose en más aspectos que únicamente dirigir partidos y entrenamientos.

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El caso de Slot se suma a un verano que apunta a ser muy agitado en los banquillos de la Premier League. El propio Andoni Iraola y Oliver Glasner ya comunicaron sus salidas de Bournemouth y Crystal Palace, Xabi Alonso ha tomado las riendas del Chelsea y todo apunta a que Pep Guardiola saldrá del City este verano.