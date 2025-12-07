El Liverpool: un polvorín de 482 millones de euros

El empate ante el Leeds United (3-3) fue la gota que colmó el vaso. Las palabras de Mohamed Salah, cargando duramente contra su entrenador, Arne Slot, han dado la vuelta al mundo. La situación en el Liverpool es completamente insostenible. La directiva 'red', con Michael Edwards y Richard Hughes como máximos mandatarios, tiene que tomar decisiones drásticas, porque el ambiente ya no se sostiene de ninguna manera. Anfield se ha convertido en un polvorín de 482,9 millones de euros.

El conflicto interno empezó hace unas semanas en el equipo, pero estalló anoche, después de que Salah decidiera no morderse más la lengua tras su tercera suplencia consecutiva. Hasta hace poco, el Faraón venía de jugarlo todo, pero, de repente, quedó relegado al banquillo. Frente al Leeds no jugó ni un solo minuto. Fue entonces cuando el conflicto estalló por completo: “Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. Me parece que alguien no me quiere en el club. Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento”, comentó.

Mohamed Salah, muy decepcionado con su Liverpool / EFE / ADAM VAUGHAN

Rápidamente, las palabras de Salah, que en poco tiempo estará concentrado con Egipto para jugar la Copa África, se hicieron virales. La figura de Arne Slot, cuestionada desde que el Liverpool empezó a encadenar malos resultados tras un verano de múltiples fichajes de primer nivel (gastaron 482,9 millones de euros), ha quedado expuesta del todo. Y Salah, que ya ha mantenido algún pulso con el club en el pasado, no es el único que señala a su entrenador.

Van Dijk apoya a Salah

Virgil Van Dijk, otro de los pesos pesados de la plantilla, parece respaldar a su compañero. “Nadie tiene un crédito ilimitado. Todos tienen que rendir al máximo. Todos queremos lo mejor para el club. Estoy seguro de que Mo (Salah) desempeñará un papel importante en lo que intentamos lograr porque es un jugador fantástico y lo ha demostrado constantemente”, apuntó sobre lo sucedido. Sin embargo, no fue el único en pronunciarse.

Salah, junto a Van Dijk, tras un partido del Liverpool / AP

El exfutbolista ‘red’ Michael Owen publicó el siguiente mensaje en X dirigido directamente a Salah: “Me imagino cómo te sientes. Has liderado este equipo durante mucho tiempo y lo has ganado todo. Pero esto es un juego de equipo y simplemente no puedes decir públicamente lo que has dicho. Vas a la Copa Africana de Naciones en una semana. ¿Seguro que te morderás los labios, disfrutarás representando a tu país y verás cómo está el terreno cuando regreses?”.

Algunos pretendientes

Este incendio viene acompañado de numerosos rumores sobre el banquillo de Anfield. Algunos medios deportivos sugieren que Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace, y Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, pueden sustituir a Slot. Otros apuntan a que de momento no lo destituyen porque aún no hay un elegido para tomar las riendas. Sea como fuere, Slot parece estar más fuera que dentro.