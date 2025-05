En el Liverpool no perdonan a Alexander-Arnold

Hace apenas una semana, el Liverpool informó de que Alexander-Arnold pondrá fin a dos décadas de vinculación con los 'reds' tras haber tomado la decisión de abandonar Anfield una vez que finalice su contrato el 30 de junio de 2025. El futbolista inglés optó por no renovar su contrato para, todo apunta, unirse al Real Madrid.

Esta decisión de Alexander-Arnold no sentó nada bien en la afición de Anfield, que no entienden como uno de los suyos prefiere abandonar su casa para irse a otro equipo. De hecho, insultos y faltas de respeto por parte de los aficionados 'reds' llenaron las redes sociales del internacional inglés.

No es una salida cualquiera, sino que se va un jugador que ha crecido, tanto en el ámbito personal como en el futbolístico, dentro del club. Alexander-Arnold se marchará del Liverpool en busca de un nuevo reto después de 20 años vistiendo la camiseta 'red'.

El propio futbolista explicó que "no es una decisión fácil y que he pensado mucho en ella", pero sentía que necesitaba "un nuevo cambio, un nuevo reto para mí como jugador y como persona". Pese a estas palabras, los aficionados del Liverpool demostraron este domingo que no perdonan a Alexander-Arnold.

Y es que en el duelo contra el Arsenal disputado en Anfield, el lateral inglés fue pitado con un abucheo masivo cuando entró al terreno de juego en el minuto 67. Fue tan solo una demostración más, pero está claro que su salida no será para el recuerdo.

En el terreno deportivo, 'red' y 'gunners' firmaron tablas en el encuentro entre los dos mejores equipos de la Premier League. La primera parte fue para los locales, que se fueron al descanso con una ventaja de dos goles gracias a Luis Díaz y Gakpo. Pero en la segunda mitad respondieron los de Arteta con los tantos de Martinelli y Mikel Merino (2-2). Empate final en un partido con poco en juego en lo clasificatorio.