El Liverpool paga carísimo su primer triunfo sin Salah: Isak puede estar lesionado de gravedad

La tensión entre Slot y Salah se apaciguó, al menos públicamente, con la victoria ante el Brighton. El técnico del Liverpool levantó el castigo al egipcio, que participó durante 65 minutos en Anfield y asistió a Ekitiké en el 2-0. No obstante, la atención estará puesta en su regreso tras la Copa África, que arranca este domingo en Marruecos. Ya sin el 'Faraón', el Liverpool venció al Tottenham en un partido que se puso muy de cara con una torpe roja directa a Xavi Simons en el minuto 31, pero que tuvo un coste altísimo: la posible grave lesión de Alexander Isak.

La temporada no está siendo fácil para el conjunto inglés. Las dificultades deportivas generaron tensiones en el vestuario, que estallaron tras el empate ante el Leeds, a principios de diciembre. Por ello, y aunque el equipo venía de dos victorias importantes (0-1 ante el Inter en la Champions League y 2-0 contra el Brighton en la Premier League), la visita al Tottenham se intuía complicada.

Roja directa a Xavi Simons

Tras una media hora bastante igualada, con oportunidades para ambos equipos, Xavi Simons cometió una imprudencia que dejó a los locales con un hombre menos. El neerlandés, en una entrada desmedida, pisó muy arriba a Virgil van Dijk y vio la roja directa tras la revisión del VAR, en una acción en la que no hubo opción real de disputar el balón.

Xavi Simons, expulsado contra el Liverpool / EFE

Pese a ello, el equipo de Thomas Frank resistió bien y, tras el descanso, incluso tuvo llegadas para adelantarse. Sin embargo, en el minuto 57, Alexander Isak rompió el empate con su segundo gol en liga. El sueco definió a la perfección un pase de Wirtz, su primer pase de gol en Premier, pero Van de Ven, al intentar desviar el disparo, impactó con su pierna izquierda y le obligó a retirarse del terreno de juego con claros signos de dolor en la rodilla.

Isak, gol y lesión contra el Tottenham / Premier League

El tanto no desanimó al Tottenham, que estuvo cerca de empatar pocos minutos después, pero el larguero repelió el disparo de Kolo Muani tras una gran carrera del francés. Y, como suele ocurrir, quien perdona lo acaba pagando: dos minutos más tarde, el Liverpool amplió la ventaja con un buen cabezazo bombeado de Ekitiké para firmar el 2-0.

Ya en el tramo final, el Tottenham logró reabrir el encuentro a ocho minutos del final, cuando Richarlison aprovechó un balón suelto en el área para marcar el 2-1. El brasileño estuvo cerca de empatar con una incursión peligrosa. El estadio enloqueció, el Liverpool sufrió, pero el marcador ya no se movió gracias al buen hacer de Alisson bajo palos. Los 'spurs' terminaron desquiciados y con el 'Cuti' Romero expulsado por doble amarilla.