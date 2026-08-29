Liverpool - Nottingham Forest: horario y dónde ver el partido de Premier League por TV, online y en directo

Liverpool y Nottingham Forest se enfrentan hoy sábado 29 de agosto en Anfield en el partido de la Jornada 2 de la Premier League 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Nottingham Forest y dónde ver el partido en España.

Los de Andoni Iraola se presentan luego del susto que sufrieron en su visita a St James' Park, donde a duras penas pudieron extraer un empate contra el Newcastle gracias a una anotación desde el punto penalti que Dominik Szoboszlai capitalizó en el adicional del segundo tiempo, sumando su primer punto de la campaña.

"Es una sensación extraña. No es el resultado que queríamos, pero es cierto que, por la forma en la que marcamos el gol al final, sabe mejor. Aun así, sin duda habríamos preferido la victoria", declaró el entrenador español, por lo que espera que esta primera fecha en casa se pueda convertir en la primera conquista de Los Reds en el actual curso de Premier League.

Por su parte, el conjunto comandado por Oliver Glasner encontró un resultado peor que el de sus adversarios, pues no pudieron mantener el empate en casa contra el Leeds sino hasta el minuto 88, momento en el que Anton Stach sentenció la contienda a favor de Los Pavos Reales.

En aras de revertir la situación, los ahora visitantes tendrán que enfrentarse a un Liverpool con el que tienen una historia reciente parcialmente equilibrada, sumando dos victorias, dos derrotas y un empate a lo largo de sus últimos enfrentamientos, entre los que destacan su última visita a Anfield, durante la que se impusieron por tres goles sobre cero.

HORARIO DEL LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Liverpool y Nottingham Forest, correspondiente a la Jornada 2 de la Premier League, se disputa hoy sábado 29 de agosto a las 13:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Liverpool y Nottingham Forest se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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