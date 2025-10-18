Liverpool - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Liverpool y Manchester United se enfrentan este domingo 19 de octubre en Anfield en el partido de la Jornada 8 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Manchester United y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Arne Slot llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Chelsea (2-1), perdido ante el Crystal Palace (2-1), derrotado al Everton (2-1) y derrotado al Burnley (1-0), de manera que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 15 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Rúben Amorim registraron una derrota contra el Brentford (3-1), una derrota contra el Sunderland (2-0), una victoria frente al Chelsea (1-0) y una derrota contra el Manchester City (3-0), por lo que se ubican en el lugar número 10 de la clasificación con 10 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, el Liverpool llega como favorito, no solo teniendo en cuenta que sus últimas contiendas le dejan un saldo positivo (dos victorias y dos empates), sino también considerando sus rendimientos actuales, donde los locales han tenido una actuación más eficiente durante el presente inicio de temporada.

En las próximas jornadas, el Liverpool se estará enfrentando al Brentford, al Aston Villa, al Manchester City y al Nottingham Forest, mientras que el Manchester United se topará con Brighton, Nottingham Forest, Tottenham y Everton.

HORARIO DEL LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Liverpool y Manchester United, correspondiente a la Jornada 8 de la Premier League, se disputa este domingo 19 de octubre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Liverpool y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.