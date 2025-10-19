En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Liverpool - Manchester United, el directo: partido de la Premier League hoy, en vivo
Sigue en directo la octava jornada de la Premier League entre el Liverpool y el Manchester United en Anfield
Miguel Jorge
El clásico de la Premier League entre el Liverpool y el Manchester United se juega en el estadio de Anfield este domingo.
El encuentro se disputa este domingo 19 de octubre a las 17:30 horas en España y se verá a través de DAZN... ¡vamos ya con las alineaciones!
