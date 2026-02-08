Liverpool - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Liverpool y Manchester City se enfrentan hoy domingo 8 de febrero en Anfield en el partido de la Jornada 25 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Manchester City y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Arne Slot llegará a la disputa luego de haber vencido al Newcastle (4-1), perdido ante el Bournemouth (3-2), empatado con el Burnley (1-1) y empatado con el Arsenal (0-0), de manera que se ubica en el sexto puesto de la tabla con 39 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Pep Guardiola registraron un empate con el Tottenham (2-2), una victoria contra el Wolves (2-0), una derrota frente al Manchester United (2-0) y un empate con el Brighton (1-1), por lo que se ubican en el lugar número 2 de la clasificación con 47 puntos y +26 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LIVERPOOL - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Liverpool y Manchester City, correspondiente a la Jornada 25 de la Premier League, se disputa hoy domingo 8 de febrero a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Liverpool y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.