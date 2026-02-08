Liverpool - Manchester City, en directo: jornada 25 de la Premier League, hoy en vivo

Liverpool y Manchester City se miden en la jornada 25 de la Premier League.

Sigue aquí en SPORT esta auténtico partidazo entre Liverpool y Manchester City.

DESCANSO | 0-0 ¡DESCANSO EN ANFIELD! Sin goles aún en el partidazo de la jornada y sin demasiadas ocasiones, aunque con el Manchester City como claro dominador del juego. Queda mucho aún... ¡volvemos en unos minutos!

1ª PARTE | 44' | 0-0 Se añaden dos minutos de añadido.

1ª PARTE | 41' | 0-0 ¡Tarjeta amarilla para Marmoush! Empujón por detrás sobre Gravenberch.

1ª PARTE | 39' | 0-0 ¡Despeja Kerkez el envío lateral de Semenyo! ¡Córner para los de Guardiola!

1ª PARTE | 36' | 0-0 Providencial Nunes en esas dos acciones defensivas donde evita las contras del Liverpool. Consigna muy clara por parte de los de Slot.

1ª PARTE | 33' | 0-0 ¡Remate de Haaland que detiene Alisson!

1ª PARTE | 32' | 0-0 Qué bien Guéhi cerrándole las puertas a Wirtz en una contra muy clara, pero que no llegó a tiempo Salah para acompañar al germano.

1ª PARTE | 29' | 0-0 Paso adelante claro de los de Arne Slot que están comenzando a sentirses más cómodos en parte gracias a ver cómo aparece más Mac Allister.

1ª PARTE | 26' | 0-0 Superado el ecuador de la primera parte en Anfield con un Manchester City dominando, pero que, poco a poco comienza a crecerse el Liverpool.