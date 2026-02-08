Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DUX Logroño - BarcelonaHorario DUX Logroño - BarcelonaTommy MarquésPróximo partido BarcelonaSevilla Girona suspendidoBarcelona SuperligaPartido suspendido Rayo VallecanoReal OviedoPichichi LaLigaClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa 5 Volta Comunitat ValencianaDónde ver LUX Logroño - BarcelonaLista Barcelona ChampionsIvan Ljubicic AlcarazBaskonia-BarçaRival Barcelona CopaHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaVitor RoqueLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCucurella Adama TraoréLesión Ter StegenCarolina MarínDónde ver Seis NacionesPasapalabraMinguella Camp Nou
instagramlinkedin
En directo

En directo

PREMIER LEAGUE

Liverpool - Manchester City, en directo: jornada 25 de la Premier League, hoy en vivo

Sigue el partido de Premier League entre Liverpool y Manchester City en directo y online

Erling Haaland

Erling Haaland / AP

Miguel Jorge

Liverpool y Manchester City se miden en la jornada 25 de la Premier League.

Sigue aquí en SPORT esta auténtico partidazo entre Liverpool y Manchester City.

Actualizar
Ver más

TEMAS