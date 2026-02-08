En directo
PREMIER LEAGUE
Liverpool - Manchester City, en directo: jornada 25 de la Premier League, hoy en vivo
Sigue el partido de Premier League entre Liverpool y Manchester City en directo y online
Miguel Jorge
Liverpool y Manchester City se miden en la jornada 25 de la Premier League.
Sigue aquí en SPORT esta auténtico partidazo entre Liverpool y Manchester City.
DESCANSO | 0-0
¡DESCANSO EN ANFIELD! Sin goles aún en el partidazo de la jornada y sin demasiadas ocasiones, aunque con el Manchester City como claro dominador del juego.
Queda mucho aún... ¡volvemos en unos minutos!
1ª PARTE | 44' | 0-0
Se añaden dos minutos de añadido.
1ª PARTE | 41' | 0-0
¡Tarjeta amarilla para Marmoush! Empujón por detrás sobre Gravenberch.
1ª PARTE | 39' | 0-0
¡Despeja Kerkez el envío lateral de Semenyo! ¡Córner para los de Guardiola!
1ª PARTE | 36' | 0-0
Providencial Nunes en esas dos acciones defensivas donde evita las contras del Liverpool. Consigna muy clara por parte de los de Slot.
1ª PARTE | 33' | 0-0
¡Remate de Haaland que detiene Alisson!
1ª PARTE | 32' | 0-0
Qué bien Guéhi cerrándole las puertas a Wirtz en una contra muy clara, pero que no llegó a tiempo Salah para acompañar al germano.
1ª PARTE | 29' | 0-0
Paso adelante claro de los de Arne Slot que están comenzando a sentirses más cómodos en parte gracias a ver cómo aparece más Mac Allister.
1ª PARTE | 26' | 0-0
Superado el ecuador de la primera parte en Anfield con un Manchester City dominando, pero que, poco a poco comienza a crecerse el Liverpool.
1ª PARTE | 24' | 0-0
¡AHORA AVISA EL LIVERPOOL! Envío por el carril central de Mac Allister para Salah que chutó de primeras. Será córner.
- Barcelona - Mallorca: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- Ivan Ljubicic, exentrenador de Federer, sobre Alcaraz: “Hoy es mentalmente más fácil ganar siete Grand Slams”
- ¡Suspendido el Rayo-Real Oviedo por el estado del campo de Vallecas!
- Hay más Rashfords en Europa
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- ¡Bombazo! El Barça abandona la Superliga
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca
- Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...