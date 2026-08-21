El Liverpool se frota las manos con Araujo: "A los aficionados les va a gustar mucho"

Anfield dio una cálida bienvenida a Ronald Araujo en el triunfo frente al Como de Cesc Fàbregas, última prueba de la pretemporada. Fue la presentación en sociedad del flamante e inesperado fichaje 'red', cuyo debut dejó muy buen sabor de boca en Merseyside.

El charrúa necesitaba un soplo de aire fresco para sacar a relucir toda su confianza y potencial sobre el terreno de juego, y qué mejor contexto y competición como la Premier y un entrenador como Andoni Iraola para conseguirlo. Y lo cierto es que, tras unos meses delicados, se vieron pinceladas de aquel Araujo que se hizo un hueco en el primer equipo del Barcelona a base de dos máximas: carácter y superioridad física.

El uruguayo aceptó su realidad y decidió salir de su zona de confort para ponerse bajo las órdenes de Iraola, quien había pedido expresamente su incorporación y cuenta con un impecable currículum a la hora de sacar el máximo potencial de centrales como Huijsen, Zabarnyi o Senesi. "Ronald jugó muy bien cuando entró", afirmó el exentrenador del Bournemouth.

Así analiza al detalle a su nuevo central

Su intensidad sin balón no pasó inadvertida entre los hinchas, ni tampoco para un Liverpool que presume de su nuevo central en sus redes sociales. Así, el club publicó un vídeo en el que analiza al detalle el estreno del charrúa, que estuvo muy bien acompañado por un Van Dijk que ejerció de capitán e incluso en un momento dado se acercó para darle un abrazo.

Fue el segundo futbolista que más 'tackles' realizó en el encuentro e hizo varios despejes importantes. "Mostró su experencia un jugador que jugó casi 200 partidos con el Barcelona y sabe cómo defender. Se siente cómodo en otras posiciones del campo: mirénlo como lateral derecho, se ocupa de un rival y luego se ocupa de otro", se aprecia en el vídeo, analizado tácticamente con 'SASoftware'.

Insisten en su faceta sin balón: "Es muy agresivo. Muy agresivo en cómo quiere defender. A los aficionados les va a gustar mucho eso, especialmente ese tipo de 'tackles'. Hará enloquecer al público. Muy, muy buena segunda parte de Araujo", sentencia el documento.

Jacquet no se lo pondrá fácil

Eso sí, la competencia se presenta feroz. Y no por el número de efectivos en el eje, sino por el potencial de uno de ellos: Jérémy Jacquet. El joven zaguero de 21 años fichó este verano del Rennes a cambio de 63 millones de euros y, además de estrenarse con gol frente al Como, demostró que reúne las condiciones para ser un central a tener muy en cuenta en un futuro próximo.

Mide 1,90m y, además de tener un gran trato de balón, goza de una elasticidad y potencia que le convierten en un central que tiene todas las de ganar a campo abierto. Veremos quién es la pareja de Van Dijk el domingo en St James' Park. Recordemos que Ronald está cedido hasta final de temporada y que el Liverpool se guarda una opción de compra no obligatoria por él.