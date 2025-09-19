Liverpool - Everton: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Liverpool y Everton se enfrentan este sábado 20 de septiembre en Anfield en el partido de la Jornada 5 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Everton y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Arne Slot llegará a la disputa luego de haber derrotado al Burnley (1-0), derrotado al Arsenal (1-0), derrotado al Newcastle (3-2) y derrotado al Bournemouth (4-2), de manera que se ubica en el primer puesto de la tabla con 12 puntos y +5 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por David Moyes registraron un empate con el Aston Villa (0-0), una victoria sobre el Wolves (3-2), una victoria sobre el Brighton (2-0) y una derrota frente al Leeds (1-0), por lo que se ubican en el lugar número 6 de la clasificación con 7 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, el derbi de Merseyside se ha decantado hacia los Rojos, quienes suman cinco victorias y un empate en los últimos ocho partidos. Contrariamente, el Everton solo ha logrado dos conquistas desde 2021, la más cercana remontándose al año pasado.

En las próximas jornadas, el Liverpool se estará enfrentando al Crystal Palace, al Chelsea, al Manchester United y al Brentford, mientras que el Everton se topará con West Ham, Crystal Palace, Manchester City y Tottenham.

HORARIO DEL LIVERPOOL - EVERTON DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre el Liverpool y Everton, correspondiente a la Jornada 5 de la Premier League, se disputa este sábado 20 de septiembre a las 13:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - EVERTON DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre el Liverpool y Everton se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.