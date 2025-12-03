El Liverpool es un espejismo: primer gol de Wirtz

Hay un chiste que recorre estos días las redes sociales y es que los equipos que juegan -y ganan- al West Ham United creen haber encontrado la solución a sus problemas. Pero no es así, es que simplemente se han enfrentado al West Ham. Y esto es lo que parece haberle ocurrido al Liverpool, que tras ganar a los 'Hammers' el fin de semana volvieron a pinchar, esta vez en casa y contra el Sunderland (1-1).

Chemsdine Talbi, con un disparo desde la frontal que tocó en Virgil Van Dijk, dio otra noche de pesadilla a los 'Reds' y a un Arne Slot que puede tener sus horas contadas en Anfield: el neerlandés solo ha ganado cuatro de los últimos catorce encuentos.

Qué desastre, pensarán los aficionados que acudieron este miércoles a Liverpool a presenciar otro horror de su equipo. La victoria contra el West Ham no fue más que un espejismo y el Liverpool ante el Sunderland volvió a parecer un equipo sin ideas, sin fútbol ofensivo y al que cuesta poco hacerle daño.

Salah, otra vez suplente

Slot probó de nuevo a dejar a Mohamed Salah en el banquillo, confiando en Cody Gakpo, Florian Wirtz y Alexander Isak, que el otro día marcó su primer gol en la Premier, pero el equipo volvió a hacer aguas en ataque. Solo en jugadas aisladas pusieron nervioso a Robin Roefs, que si un remate lejano de Szoboszlai, un cabezazo de Alexis Mac Allister al palo y un fallo en el mano a mano de Wirtz. Pero no fue suficiente.

Salah, esta campaña con el Liverpool / EFE

El Liverpool dejó vivo al Sunderland, que ya se había estrellado una vez en el larguero con un disparo de Hume que sorprendió a Alisson Becker, y Talbi, con una pizca de fortuna, empeoró la situación de Slot con un remate desde la frontal que rebotó en Van Dijk y puso la pelota lejos del alcance del portero.

La buena noticia para los 'Reds' es que al menos rascaron un empate y que durante unos instantes Wirtz se creyó que rompió su sequía y marcó su primer gol como jugador del Liverpool. Igual que Talbi, acompañado por la fortuna, porque, pese a que generó la jugada con dos bonitas pisadas dentro del área, su remate con la zurda se marchaba al banderín de córner de no ser porque tocó en Mukiele y cambió la trayectoria. Pese a que en un principio le dieron al alemán el gol, la Premier League corrigió y se lo marcó en propia puerta a Mukiele. Wirtz, que costó 125 millones en verano y ha disputado ya 18 partidos con el Liverpool, tendrá que seguir esperando su primer gol.

Con diez minutos de tiempo reglamentario por delante y un descuento de ocho minutos, el que más cerca de marcar el segundo no fue el Liverpool, fue el Sunderland, que al contraataque rozó los tres puntos en un mano a mano que Wilson Isidor no supo definir. Este nuevo pinchazo deja al Liverpool octavo con 22 unidades, a dos de la Champions League y once del liderato, mientras que el Sunderland es sexto, con 23 puntos.