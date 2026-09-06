El Liverpool, encantado con Araujo

Ronald Araujo lleva apenas jugados tres partidos oficiales con el Liverpool, pero ya conseguido dejar huella en Anfield. El defensa llega a la entidad 'red' como cedido, pero hay consenso entre la cúpula del club que ha sido el movimiento adecuado.

El Liverpool ha tenido que responder en este mercado de fichajes a bajas importantes que le obligaban a buscar alternativas. Mohamed Salah, Ibrahima Konaté, Curtis Jones, Andrew Robertson... En su lugar, Andoni Iraola ha apostado por, en su mayoría, perfiles jóvenes que ya estén consolidados en la élite y que puedan dar un rendimiento instantáneo. Destacan nombres como Bradley Barcola (23 años), Jérémy Jacquet (20 años), Víctor Muñoz (22 años) o Lucca Brughmans (18 años). Y, entre ellos, el nombre de Araujo, a sus 27 años, sobresale como un perfil necesario.

En la cúpula del norte de Inglaterra se entendía que Ronald aportaba veteranía y liderazgo al vestuario, con experiencia en la élite y con los galones de líder que ya tuvo en el Barça.

Además, se trataba de un perfil multiusos en dos de las posiciones que más necesitaba reforzarse Iraola. Ya por su experiencia en el Barça, Araujo puede intervenir como central y como lateral derecho.

Conscientes de sus problemas en Can Barça, en el Liverpool había confianza en que con continuidad, partidos y confianza, Araujo pudiera recuperar su mejor nivel.

Con estos pocos partidos al inicio de campaña, hay seguridad en el Liverpool con que no se han equivocado. Araujo ha respondido a las expectativas de forma sobresaliente y tanto el entrenador como los dirigentes están realmente satisfechos con su apuesta. Se espera que el éxito sea total.

Sin ir más lejos, en redes sociales el Liverpool ha vuelto a presumir de las estadísticas del uruguayo en el partido de este viernes ante el Ipswich Town. En su primera titularidad con el Liverpool, Araujo consiguió ganar nueve de 10 duelos que tuvo, el jugador que más en el terreno de juego; ganó los seis duelos aéreos que disputó y fue colíder sobre el campo como el jugador con más despejes defensivos (siete).

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Está claro que Ronald Araujo ha caído con buen pie en Liverpool, y que los dirigentes del club están muy contentos con él. De seguir así, no sería descabellado un intento de compra a final de temporada. En el contrato de cesión se incluyó una cláusula de opción de compra a 30 de junio de 2027 de unos 55 millones de euros.