Diomandé, se cuece un megafichaje

Yan Diomandé apunta a ser uno de los grandes agitadores del mercado futbolístico este verano. Su excelente temporada en el RB Leipzig ha puesto en alerta a media Europa, con los clubes más granados del continente dispuestos a realizar un fuerte desembolso para contratar al marfileño.

El fichaje del extremo izquierdo africano, sin embargo, no será nada asequible. El club alemán se cierra en banda a una posible negociación y se remite a un montante de 100 millones de euros, mínimo, cifra que echa atrás a muchos de los compradores. Ese será el punto de partida para entablar conversaciones.

Como decíamos, muchos son los interesados y pocos los dispuestos a realizar la operación. En la terna de candidatos se encuentra el Paris Saint-Germain y el Liverpool, aunque no se descarta que el habilidoso atacante continúe una temporada más en la Bundesliga, donde ha encontrado todas las condiciones para explotar su fútbol.

Sin embargo, según ha podido saber SPORT, Yan Diomandé empieza a decantarse por la oferta proveniente de Anfield. El Liverpool ha prometido al extremo un rol importante en la plantilla de Arne Slot, de titular, algo que no tendría asegurado en París ante la acumulación de figuras en la vanguardia 'rouge et bleu' -Kvaratskhelia, Doué, Dembélé-.

Hueco en Anfield

La salida de Mohamed Salah, asimismo, ha abierto una vacante en la delantera 'red' y el Liverpool necesita una estrella para suplir al egipcio tras una temporada irregular en la que se han quedado sin tocar títulos. El multimillonario proyecto iniciado el curso pasado en la ribera del Mersey, donde llegaron jugadores como Florian Wirtz o Alexander Isak, necesita un pequeño lavado de cara para volver a competir por la Premier League, y Diomandé es el escogido.

Mo Salah se despide de la afición tras caer lesionado durante el Liverpool-Crystal Palace / EUROPA PRESS

En la zona noble de Anfield ya han iniciado la negociación con los agentes del futbolista, que ha manifestado su predisposición para recalar en el noroeste de Inglaterra. El Liverpool cobra ventaja, no obstante, todavía no se puede descartar la propuesta del PSG.

Los parisinos están centrados ahora en Budapest, donde jugarán la final de la Champions League este sábado frente al Arsenal. Una vez acabe la campaña en la Ciudad de la Luz, Luis Campos, director deportivo, volverá a la carga por un jugador que es muy del agrado de Luis Enrique, que le buscaría encaje en su sistema y en una rotación cada vez más exigida, tal y como se ha podido comprobar este curso con el rosario de lesiones que ha sufrido el vestuario francés. El ataque del PSG sería de órdago.