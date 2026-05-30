El Liverpool se carga a Slot e Iraola es el gran favorito en Anfield

La relación 'Slot-Liverpool' llegó a su fin. Ya es oficial. El club inglés se carga al técnico neerlandés tras una temporada nefasta que ni siquiera se abrillantó con la clasificación final para la Champions.

Lo logró el Liverpool en la última jornada, gracias a un empate frente al Brentford, y parecía ser el requisito definitivo para que Arne Slot aguantara en el cargo. Pero ni así. El entrenador de 47 años ha sido destituido este sábado tras una serie de reuniones por parte de la directiva una vez finalizada la temporada 25/26.

"El Liverpool FC puede confirmar que Arne Slot dejará su cargo como entrenador principal con efecto inmediato y que el proceso para nombrar a un sucesor está en marcha. Se va con un título de la Premier League a su nombre y nuestro más profundo agradecimiento y aprecio", escribió el Liverpool en un comunicado.

En un comunicado conjunto, los propietarios del Liverpool destacaron su reconocimiento por el éxito que Arne aportó al club: "Es evidente que esta fue una decisión difícil para nosotros como club. Al mismo tiempo, hemos llegado colectivamente a la conclusión de que el cambio es necesario para que el club siga avanzando. Una vez más, cabe destacar que esta no es una decisión que se haya tomado a la ligera, todo lo contrario", añaden.

De campeón a sufrir por la Champions

El fútbol es un deporte de presente, y eso es lo que ha provocado el adiós de Arne Slot. El neerlandés fue el gran responsable de haber permitido al Liverpool conquistar la Premier League la pasada temporada 24/25, sacándole diez puntos al Arsenal y trece al Manchester City.

Arne Slot, con el trofeo de la Premier League / LFC

Sin embargo, en la campaña en la que los 'reds' defendían título y trono, la plantilla no ha cumplido las expectativas. Si bien logró el Liverpool clasificarse para la Champions, lo hizo en una quinta plaza generada gracias al 'Bonus UEFA' por la trayectoria de los equipos ingleses en Europa.

Sea como sea, el gran objetivo en Anfield no era otro que repetir conquista y aspirar a levantar su segunda Premier League consecutiva. Ahora, un año y 38 jornadas después, el Liverpool finalizó la competición doméstica... ¡a 25 puntos del Arsenal!

El 'episodio Salah'

Una situación que la directiva no estaba dispuesta a sostener pese a todo lo logrado en el pasado por Arne Slot, que no tardó en hacer olvidar a toda una leyenda como Jürgen Klopp cuando todo parecía perdido en Anfield.

Mohamed Salah of Liverpool celebrates scoring the 2-0 goal during the English Premier League soccer match between Liverpool FC and FC Fulham, in Liverpool, Britain, 11 April 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ASH ALLEN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / -

Además, también le han pasado factura algunos episodios polémicos, como el vivido con Mohamed Salah, que le criticó duramente por no darle los minutos que consideraba oportunos.

Iraola, el gran candidato

Se abre ahora un nuevo capítulo en el Liverpool, que deberá buscarle sustituto a Slot y todos los informes apuntan a un solo nombre: Andoni Iraola. "El proceso para nombrar a su sucesor (de Slot) ya está en marcha", informó el club.

Noticias relacionadas

El hasta ahora técnico del Bourmemouth es el gran favorito para coger las riendas del banquillo 'red', una vez concluida su etapa en los 'Cherries' con la clasificación para la Europa League.