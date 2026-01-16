Liverpool - Burnley: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Liverpool y Burnley se enfrentan este sábado 17 de enero en Anfield en el partido de la Jornada 22 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Burnley y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Arne Slot llegará a la disputa luego de haber empatado con el Arsenal (0-0), empatado con el Fulham (2-2), empatado con el Leeds (0-0) y derrotado al Wolves (2-1), de manera que se ubica en el cuarto puesto de la tabla con 35 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Scott Parker registraron un empate con el Manchester United (2-2), una derrota ante el Brighton (2-0), una derrota ante el Newcastle (3-1) y un empate con el Everton (0-0), por lo que se ubican en el lugar número 19 de la clasificación con 13 puntos y -9 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LIVERPOOL - BURNLEY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Liverpool y Burnley, correspondiente a la Jornada 22 de la Premier League, se disputa este sábado 17 de enero a las 16:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - BURNLEY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Liverpool y Burnley se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.