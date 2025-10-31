Liverpool - Aston Villa: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Liverpool y Aston Villa se enfrentan este sábado 1 de noviembre en Anfield en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Aston Villa y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Arne Slot llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Brentford (3-2), perdido ante el Manchester United (2-1), perdido ante el Chelsea (2-1) y perdido ante el Crystal Palace (2-1), de manera que se ubica en el séptimo puesto de la tabla con 15 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Unai Emery registraron una victoria contra el Manchester City (1-0), una victoria contra el Tottenham (2-1), una victoria contra el Burnley (2-1) y una victoria contra el Fulham (3-1), por lo que se ubican en el lugar número 8 de la clasificación con 15 puntos y +1 en el diferencial de goles.

En las próximas jornadas, el Liverpool se estará enfrentando al Manchester City y al Nottingham Forest, mientras que el Aston Villa se topará con Bournemouth y Leeds.

HORARIO DEL LIVERPOOL - ASTON VILLA DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Liverpool y Aston Villa, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - ASTON VILLA DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Liverpool y Aston Villa se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.