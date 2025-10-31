Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

PREMIER

Liverpool - Aston Villa: Horario y dónde ver el partido de Premier League

A qué hora y dónde ver el Liverpool - Aston Villa de Premier League

El Aston Villa viene de sorprender al Manchester City en la última fecha de la Premier

El Aston Villa viene de sorprender al Manchester City en la última fecha de la Premier / Sky Sports

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Liverpool y Aston Villa se enfrentan este sábado 1 de noviembre en Anfield en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool - Aston Villa y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Arne Slot llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Brentford (3-2), perdido ante el Manchester United (2-1), perdido ante el Chelsea (2-1) y perdido ante el Crystal Palace (2-1), de manera que se ubica en el séptimo puesto de la tabla con 15 puntos y +2 en el diferencial de goles.

El comunicado de Ekitike tras su 'liada' y el tremendo enfado de Slot: "Se apoderan de mí"

El comunicado de Ekitike tras su 'liada' y el tremendo enfado de Slot: "Se apoderan de mí"

Por su parte, los comandados por Unai Emery registraron una victoria contra el Manchester City (1-0), una victoria contra el Tottenham (2-1), una victoria contra el Burnley (2-1) y una victoria contra el Fulham (3-1), por lo que se ubican en el lugar número 8 de la clasificación con 15 puntos y +1 en el diferencial de goles.

En las próximas jornadas, el Liverpool se estará enfrentando al Manchester City y al Nottingham Forest, mientras que el Aston Villa se topará con Bournemouth y Leeds.

HORARIO DEL LIVERPOOL - ASTON VILLA DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Liverpool y Aston Villa, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - ASTON VILLA DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Liverpool y Aston Villa se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS