El Liverpool se anticipa a la marcha de Salah

No tuvo suficiente el Liverpool con romper la banca el pasado verano. El vigente campeón de la Premier sacó la chequera a pasear para reforzar el proyecto ganador de Arne Slot e invirtió 220 millones con fichajes de relumbrón como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké y Alexander Isak, el futbolista más caro de la historia de la competición inglesa.

Los problemas deportivos de las últimas semanas han supuesto una señal de alerta en Anfield. El equipo no carbura y las críticas se han multiplicado en el Reino Unido, en especial sobre figuras como Isak o Wirtz, que no acaban de adaptarse al fútbol que se practica en la ribera del Mersey. El sueco no está al cien por cien físicamente tras una pretemporada atípica, mientras que el alemán, que ayer sobresalió en el triunfo frente a Eslovaquia con un doblete de asistencias, está pasando sin pena ni gloria en este primer tercio de la temporada.

Salah se va en diciembre

En Liverpool, sin embargo, preocupa el futuro inmediato de Mohamed Salah. El egipcio se perderá los compromisos frente al Tottenham, Wolverhampton y Leeds de Premier League al estar disputando la Copa África de Naciones, que arranca el 24 de diciembre, con su selección. De superar la fase de grupos y avanzar eliminatorias hasta la final, el faraón de Anfield podría estar hasta el 18 de enero sin competir con los 'reds', ausentándose en hasta cinco encuentros más, incluida la visita al Arsenal programada para el 8 de enero.

Salah, apurando, podría estar de vuelta, siempre y cuando Egipto llegue al último encuentro del torneo africano, para el desplazamiento a Marsella en Champions previsto para el día 21.

Una bala en la recámara

Ante este panorama y viendo que el jugador ha disminuido su aportación ofensiva de otros años, el Liverpool se lanzará a la carga a por un delantero cuando se abra la ventana de traspasos invernales. En Inglaterra apuntan que el objetivo prioritario de los 'scousers' es Antoine Semenyo, jugador ghanés del Bournemouth que dirige Andoni Iraola. Su selección no estará en la Copa África, un hecho a tener en cuenta a la hora de abordar su fichaje.

El delantero africano, no obstante, no está muy por la labor de cambiar de aires a mitad de campaña. "No pienso en eso demasiado. Estoy concentrado en el presente. Obviamente leo las noticias, pero no les doy importancia", admitió recientemente. Semenyo es el tercer máximo realizador de lo que llevamos de Premier con seis goles, sólo por detrás de Igor Thiago (8) y Erling Haaland (11), tiene contrato hasta 2030 y su precio de salida rondaría los 80 millones de euros.