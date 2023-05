Lisandro triplicará su sueldo

El defensor argentino ha jugado un papel importante en el resurgimiento del club y ven en él un futuro capitán y líder El Manchester United triplicará su salario, pasará de 50.000 libras a 150.000 libras esterlinas semanales

Lisandro Martínez ha impresionado desde su llegada al Manchester United. El argentino ha sido el que mejor se ha compenetrado con Varane y ha dotado de solidez defensiva a los red devils. Un rendimiento que tiene su recompensa y es que el club británico va a triplicar el sueldo del defensor argentino.

El defensor ha logrado tener un gran rendimiento y convencer en Manchester y con ello, se ha ganado una renovación con el combinado de los red devils que triplicará su sueldo cuando comience la próxima temporada. Según Daily Star, su salario pasará de 50.000 libras a 150.000 libras esterlinas semanales. La confianza del club es máxima y ven en él un futuro capitán y líder en el vestuario.

Martínez cuenta con 45 apariciones vistiendo la elástica del Manchester United y ha jugado un papel importante en el resurgimiento del club, ya que aseguraron la gloria de la Carabao Cup y actualmente tienen en su posesión la última plaza que otorga un billete a la Champions League, la máxima competición europea de clubes, de cara a la próxima campaña.

Una temporada impresionante que se vio interrumpida después de sufrir una fractura en un metatarsiano en el pie, durante el empate 2-2 ante el Sevilla en la Europa League del mes pasado, lo que descartó al defensor para los partidos restantes de la presente campaña.

Lisandro Martínez comunicó en sus redes sociales: "No es la manera en que imaginé que terminaría una temporada muy especial, pero a veces enfrentamos obstáculos en el camino, que tenemos que superar para hacernos más fuertes y aprender de ellos. Sé que volveré pronto para ir por más". Y añadió que “mientras tanto, seguiré apoyando a mis compañeros para lograr nuestros objetivos. Los mensajes y el apoyo que he recibido ha sido increíble, me están dando fuerza y ánimo. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón”.