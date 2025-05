Liquidación total en Old Trafford: el United, en venta

Fue la gota que colmó el vaso. El título de la Europa League no iba a salvar una temporada nefasta, pero sí hubiese levantado la moral de una plantilla derrotada. Y brindado una pequeña alegría a un histórico descendido a los infiernos (y nunca mejor dicho). Decimosexto en la Premier League tras una temporada de "mierda" - palabras textuales de Alejandro Garnacho - se habría adjudicado un billete extra para disputar la próxima edición de la Champìons League.

Pues no fue así. El Tottenham puso fin a una maldición que le acechaba desde hacía 17 años y levantó el trofeo de la Europa League al cielo de Bilbao. Una derrota durísima no solo sobre el césped de San Mamés, sino en los despachos de Old Trafford, pues contaban con embolsarse esas 100 millones de libras correspondientes a la clasificación para la Champions League 2024/25.

La situación financiera de los 'red devils' está tan agraviada, que el club se plantea seriamente poner en venta a prácticamente la mitad de la plantilla. Así lo asegura 'Mirror', pues futbolistas, a priori, intocables o estrella como Bruno Fernandes, Casemiro, Kobbie Mainoo , Luke Shaw , Harry Maguire , Andre Onana o Alejandro Garnacho tienen la puerta abierta.

Manchester United's Alejandro Garnacho reacts after the Europa League final soccer match between Tottenham Hotspur and Manchester United at the San Mamés Stadium in Bilbao, Spain, Wednesday, May 21, 2025. (AP Photo/Miguel Oses) / Associated Press/LaPresse / LAP

NADIE SE SALVA

El valor de las acciones del Manchester United bajo la dirección de Sir Jim Ratcliffe se ha desplomado un impresionante 60 por ciento y, por si fuese poco, Rúben Amorim dejó caer su posible marcha en verano. "En este momento no voy a estar aquí defendiéndome. No es mi estilo, no puedo hacerlo. Es muy difícil para mí".

El valor estimado de los futbolistas del Manchester United, según 'Transfermarkt' Kobbie Mainoo £47 millones

Bruno Fernandes £47 millones

Lisandro Martínez £37 millones

Andre Onana £27 millones

Leny Yoro £47 millones

Marcus Rashford £42 millones

Manuel Ugarte £42 millones

Alejandro Garnacho £38 millones

Rasmus Hojlund £38 millones

Matthijs de Ligt £ 34 millones

Amad Diallo £34 millones

Diogo Dalot £30 millones

Joshua Zirkzee £30 millones

Noussair Mazraoui £27 millones

Jadon Sancho £26 millones

Mason Mount £24 millones

Patrick Dorgu £21 millones

Antony £17 millones

Harry Maguire £13 millones

"Así que no tengo nada que mostrarle a los fanáticos y decir: ‘Voy a mejorar debido a esto, tengo estos problemas…’ No haré nada. Siempre estoy abierto, si la directiva y los fanáticos sienten que no soy la persona adecuada, me iré al día siguiente sin ninguna conversación sobre compensación", concluyó. De todas formas, Sir Jim Ratcliffe mantiene su confianza en el técnico luso a pesar de la desastrosa temporada del Manchester United.

Bruno, capitán, incluso se ofreció a abandonar el barco: "Siempre he sido honesto. Siempre he dicho que estaré aquí hasta que el club me diga que es hora de irme. Tengo muchas ganas de hacer más, de poder traerle al club los grandes días. El día que el club piense que soy demasiado o que es hora de irme, el fútbol es así, nunca se sabe. Pero siempre lo he dicho y cumplo mi palabra de la misma manera", expresó.

Bruno Fernandes, cabizbajo tras la derrota ante el Tottenham / X

SE COMPLICAN LOS REFUERZOS 'TOP'

La dirección deportiva 'red devil' ha ido sondeando los nombres de Viktor Gyökeres, Benjamin Sesko o Liam Delap para reforzar la delantera, pero la ausencia de competición europea obligaría a pensar en un 'plan B': Lorenzo Lucca, Mateo Retegui, Moise Kean o Jean-Philippe Mateta, son varios de los candidatos, según 'The Sun'.

Liam Delap, la estrella del descendido Ipswich Town / Twitter

No deben quedar en el olvido los Rashford, Sancho y Antony, cedidos a Aston Villa, Chelsea y Real Betis, que regresan este verano a Old Trafford y a quienes se les deberá buscar una salida para poder financiar los potenciales fichajes veraniegos.