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PREMIER LEAGUE

Lío en el mercado: Konaté se marchará gratis del Liverpool

El futuro del central francés parecía resuelto en abril, pero las últimas informaciones apuntan a una salida del club a coste cero

Konaté, defensor del Liverpool

Konaté, defensor del Liverpool / EFE

Àlex Calaff

Àlex Calaff

El futuro de Ibrahima Konaté vuelve a dar un giro inesperado. El central francés, de 27 años, termina contrato con el Liverpool este verano y ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos meses. El internacional galo estuvo fuertemente vinculado con clubes como el Real Madrid, pero a mediados de abril cambió de opinión y parecía que iba a continuar en Anfield.

Hay muchas opciones de que siga aquí la próxima temporada. Es lo que siempre he querido”, afirmó entonces el defensa. Incluso fue más allá al asegurar que su renovación estaba prácticamente encaminada: “Estoy cerca de firmar el contrato, pero cuando todo esté listo, le preguntaréis a Arne Slot”, añadió.

Victor Osimhen, atacante del Galatasaray, se lesionó en una acción con Ibrahima Konaté, central del Liverpool

Konaté, durante un partido contra el Galatsaray / ADAM VAUGHAN

Sin embargo, esas palabras podrían quedarse en humo, porque, según explica el periodista Ben Jacobs en 'Give Me Sport', a día de hoy no hay acuerdo entre club y jugador. 'Sky' también habría confirmado que su salida del club sigue siendo una opción sobre la mesa. Eso significa que hay lío a la vista.

El exjugador del Leipzig llegó al Liverpool a cambio de 40 millones de euros en 2021. El francés sigue siendo uno de los centrales más cotizados del planeta y perderlo gratis sería un golpe duro. Esta temporada ha disputado 51 partidos entre todas las competiciones, marcando un total de dos goles.

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Ahora, salvo que se produzca otro giro más en este culebrón, podría abandonar Anfield tras cinco años después de su llegada, conqusitando una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

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