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PREMIER LEAGUE

Lío con Alisson en Inglaterra: "No he sufrido ninguna lesión nueva"

El portero del Liverpool aseveró que las informaciones sobre una nueva dolencia son falsas y que estará de vuelta para finales de abril

Alisson Becker, portero del Liverpool

Alisson Becker, portero del Liverpool / EFE

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Los nervios en el mundo del fútbol están ahora mismo a flor de piel. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina, y tiene a todas las selecciones atentas para conformar sus listas, y en el caso de Brasil le ha tocado a Ederson asumir el mando de la portería.

Porque el llamado a ser titular, Alisson, viene arrastrando una lesión que le tiene en el dique seco desde marzo y que le dejó fuera de los partidos ante Croacia y Francia de la 'Canarinha'. Además, su Liverpool enfrentará la eliminatoria de cuartos de final de Champions ante el PSG, cita que no tendrá tampoco al portero de 33 años.

Alisson Becker, héroe del Liverpool en París

Alisson Becker, héroe del Liverpool en París / X

De hecho, la información de Fabrizio Romano llegó a apuntar que Alisson había recaído de su lesión y que no estaría disponible hasta final de temporada, información que fue desmentida por el propio guardameta 'red' en su cuenta de Twitter.

"No he sufrido ninguna lesión nueva. Actualmente estoy recibiendo tratamiento y el plan es estar completamente recuperado para jugar a finales de abril", puntualizó Becker, que en un principio y según su predicción regresaría de cara a unas hipotéticas semifinales de Champions si logran sortear al conjunto de Luis Enrique, confiando Slot bajo palos en su guardameta alternativo: el ex del Valencia Mamardashvili.

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Otro de los que está entre algodones para el Liverpool es Frimpong. "Parece que está bien", puntualizó Slot, que espera contar con él para medirse al Manchester City por los cuartos de final de la FA Cup este sábado (13.45h).

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