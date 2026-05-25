La limpieza que prepara Xabi Alonso en el Chelsea

El nuevo proyecto de Chelsea tiene líder. Xabi Alonso aterrizará en Stamford Bridge a partir del próximo 1 de julio después de aceptar el reto de reconstruir a un gigante venido a menos, incapaz de convertir la multimillonaria inversión de BlueCo en resultados deportivos. El técnico tolosarra llega con más poder de decisión que sus predecesores y con la misión de devolver estabilidad a un vestuario que ha vivido demasiados cambios en los últimos años.

La situación deportiva es crítica. El Chelsea terminó la temporada 2025-26 fuera de todas las competiciones europeas tras una recta final desastrosa en Premier League. Ni Champions, ni Europa League, ni siquiera Conference League. La derrota ante el Sunderland en la última jornada acabó de confirmar el desastre y dejó al club londinense fuera del escaparate continental, un golpe económico y deportivo que condicionará por completo la planificación del nuevo entrenador.

Xabi Alonso enamora en Londres / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Precisamente esa ausencia de competición europea amenaza con provocar una importante fuga de talento. Varios futbolistas importantes quieren seguir compitiendo al máximo nivel y ya aparecen en la órbita de grandes clubes del continente. El caso más delicado es el de Enzo Fernández, uno de los líderes del vestuario y pretendido por el Real Madrid. También João Pedro interesa al FC Barcelona, mientras que Cole Palmer y Marc Cucurella cuentan con pretendientes en la Premier y en LaLiga.

Xabi Alonso, sin embargo, también tiene decidido acometer una profunda limpieza interna. El técnico considera que parte de la plantilla no ha estado a la altura de las expectativas y entiende que el club necesita rebajar masa salarial y reducir un vestuario sobredimensionado. Futbolistas como Malo Gusto, Liam Delap o Alejandro Garnacho han quedado señalados por su bajo rendimiento y podrían salir este verano si llegan ofertas convincentes.

Alejandro Garnacho, del Chelsea, ante el Wrexham en la FA Cup / DPA vía Europa Press

Otros nombres también generan incertidumbre. Lo cierto es que la decepción vivida esta temporada deja a muchos futbolistas señalados, y podrían ser 'apartados' por Xabi Alonso a su llegada. Ahora le toca al técnico vasco analizar la plantilla actual y decidir con qué jugadores contará y con cuáles no de cara a la próxima temporada.

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La idea de Xabi Alonso pasa por construir un equipo más competitivo, más reconocible y con jugadores plenamente comprometidos con su modelo. En Stamford Bridge empiezan a asumir que habrá ventas importantes y que el mercado estará marcado tanto por las necesidades de la plantilla como por la falta de atractivo deportivo que supone quedarse sin Europa. La reconstrucción ya ha empezado.