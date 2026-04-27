La limpieza que prepara el United, con Rashford en el pack

El Manchester United se prepara para un verano de cambios profundos. Tras años de irregularidad deportiva, decisiones inexplicables en el mercado y proyectos que no han terminado de consolidarse, el club de Old Trafford afronta una nueva reconstrucción con la intención de aligerar plantilla, hacer caja y sentar las bases de una nueva era. Marcus Rashford puede jugar un papel importante en ello.

La situación del extremo inglés ha cambiado. Hace unos meses, parecía que su continuidad en el Barça estaba asegurada. De hecho, según medios ingleses, Michael Carrick, entrenador actual del Manchester United, quiso evitar eso manifestando su intención de darle protagonismo en Old Trafford al extremo inglés si seguía en el club de cara a la próxima temporada.

Marcus Rashford, durante un partido con el FC Barcelona / Alejandro Garcia / EFE

Ahora hay muchas más dudas y el futuro apunta en otra dirección. Primero, su continuidad en el Barça se ha frenado mucho. Su estelar rendimiento invitaba al club a hacer un esfuerzo con su salario, muy elevado, pero el bajón que ha protagonizado en los últimos meses ha hecho al club culé repensárselo. Y, segundo, el Manchester United también habría cambiado de idea con él. Si en invierno deseaba recuperarlo para contar con él, ahora solo lo usarán para hacer caja. O, al menos, eso es lo que señala el medio inglés 'Manchester Evening News'.

Los nominados a abandonar el club

La limpia que habrá en el club apunta a ser importante. Hasta 13 nombres señala la citada fuente para desprenderse de la herencia de Ten Hag primero y después Amorim, y poder empezar de una vez por todas un proyecto desde cero. Estos son los futbolistas que el club planea sacarse de encima en verano.

Marcus Rashford : el club considera que vale más que los 30 millones de euros por los que el Barça lo podría comprar.

: el club considera que vale más que los 30 millones de euros por los que el Barça lo podría comprar. Carlos Henrique Casemiro : se marchará libre a final de temporada.

: se marchará libre a final de temporada. Rasmus Hojlund : su llegada le costó al United más de 70 millones de euros, pero nunca ha rendido al nivel esperado. Lo más probable es que se quede en el Nápoles, donde está cedido, por unos 50 ‘kilos’.

: su llegada le costó al United más de 70 millones de euros, pero nunca ha rendido al nivel esperado. Lo más probable es que se quede en el Nápoles, donde está cedido, por unos 50 ‘kilos’. Jadon Sancho : no es ningún secreto que el United lo quería lejos de Old Trafford, pero no a cualquier precio. Al final, se marchará libre este verano.

: no es ningún secreto que el United lo quería lejos de Old Trafford, pero no a cualquier precio. Al final, se marchará libre este verano. Tyrell Malacia : fue un fichaje expreso de Ten Hag, pero no se ha adaptado bien a la Premier League. Muy castigado por las lesiones.

: fue un fichaje expreso de Ten Hag, pero no se ha adaptado bien a la Premier League. Muy castigado por las lesiones. André Onana : cedido en el Trabzonspor turco, el United buscará recuperar parte de los casi 50 millones de euros que pagó al Inter en su momento.

: cedido en el Trabzonspor turco, el United buscará recuperar parte de los casi 50 millones de euros que pagó al Inter en su momento. Radek Vitek : cedido en el Bristol City, el portero checo podría salir del club en busca de minutos.

: cedido en el Bristol City, el portero checo podría salir del club en busca de minutos. Altay Bayindir : el portero turco tampoco acaba de convencer al club red devil. Otro que podría salir en busca de más importancia.

: el portero turco tampoco acaba de convencer al club red devil. Otro que podría salir en busca de más importancia. Joshua Zirkzee : el delantero neerlandés fue un fichaje de Ten Hag y tampoco tiene sitio en la plantilla.

: el delantero neerlandés fue un fichaje de Ten Hag y tampoco tiene sitio en la plantilla. Manuel Ugarte : el centrocampista uruguayo tiene cartel en otras ligas y no ha acabado de funcionar en tierras británicas.

: el centrocampista uruguayo tiene cartel en otras ligas y no ha acabado de funcionar en tierras británicas. Tyler Fredericson : en busca de crecer profesionalmente.

: en busca de crecer profesionalmente. Toby Collyer : en busca de crecer profesionalmente.

: en busca de crecer profesionalmente. Dan Gore: en busca de crecer profesionalmente.

Se espera un mercado movido en Old Trafford, que se presenta clave para cambiar definitivamente el rumbo del club. Solo se han sumado seis títulos a su palmarés en diez años, algo difícil de digerir en una de las entidades deportivas más grandes del país. Habrá que ver si Carrick es el elegido para lograrlo o si la directiva busca un nuevo perfil para liderar el proyecto. Sea quien sea, la decisión es crucial.