Los límites de PSG y Liverpool con Barcola

El Paris Saint-Germain tasó a Bradley Barcola en 170 millones de euros ante el interés del Liverpool, compartido por el propio extremo. El ex del Olympique de Lyon dio luz verde a poner rumbo a Anfield. Le atrae la Premier League, el cuadro 'red' y la idea de ser prácticamente titular indiscutible, pero la operación está muy complicada porque el conjunto parisino tiene la sartén por el mango.

En París no hay necesidad de vender, porque la solvencia económica del club es más que notable. Tampoco quieren desprenderse del jugador, ya que ofrece un buen rendimiento y cuenta con la confianza de Luis Enrique. Además, el internacional francés tiene contrato en el Parque de los Príncipes hasta el 30 de junio de 2028, por lo que tampoco hay prisa por encontrarle una salida. Y cuando se dan todos estos factores, se pueden exigir cifras como las que reclama el PSG.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / X

El Liverpool considera que 170 millones de euros son una cantidad desorbitada y no alcanzará esa cifra. La operación, pese a que Fabrizio Romano aseguró que las negociaciones ya se encuentran en una fase avanzada y que el conjunto francés ve con buenos ojos hacer caja con el futbolista, podría estar acercándose a un punto muerto. Según L'Équipe, lo máximo que el PSG está dispuesto a aceptar son 150 millones de euros entre fijos y variables, y no entra en sus planes rebajar más sus exigencias. Es decir, existe un problema importante.

Precio acorde a la Premier

El Liverpool quiere a Barcola, pero no hasta el punto de pagar 150 millones de euros. Barcola quiere marcharse al Liverpool, así lo ha transmitido, pero no tanto como para forzar su salida. Y el PSG quiere hacer caja con él, aunque no lo necesita. Pero, ¿por qué el PSG pide tanto dinero por su extremo? Por culpa de la Premier League.

L'Équipe desvela que el equipo que dirige Luis Enrique utilizó recientes traspasos de la Premier League como referencia para fijar el precio de venta de su extremo, a pesar de haberlo declarado intransferible apenas unas semanas antes. Entre ellos figuran los de Morgan Rogers, del Aston Villa al Chelsea por casi 137 millones de euros; Elliot Anderson, del Nottingham Forest al Manchester City por 135 millones de euros; y Alexander Isak, del Newcastle al Liverpool por 145 millones de euros. En el PSG consideran que Barcola está un escalón por encima.

Bradley Barcola celebra un gol en el Mundial / Agencias

No obstante, el club parisino no contempló el llamado 'efecto Premier', es decir, el incremento de las cifras que suele producirse cuando dos clubes ingleses negocian entre sí. El Liverpool, ante esta situación, tiene fijado su límite en 120 millones de euros, una cantidad muy alejada de las exigencias del PSG.

Ahora tomará cartas en el asunto Nasser Al-Khelaïfi, quien conoce bien a los propietarios del cuadro 'red', mientras Moussa Sissoko, agente del jugador, continúa buscando una solución que satisfaga a todas las partes. El acuerdo entre Barcola y el Liverpool está cerrado desde hace tiempo, según aseguran en Francia.