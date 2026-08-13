De Ligt reaparece con el United tras casi nueve meses sin jugar

El Ajax de 2019 es probablemente una de las historias más asombrosas del fútbol moderno. Mostrando un gran juego, un equipo que no entraba en ninguna quiniela como favorito a ganar la Champions se quedó a segundos de poder llegar a la final del máximo campeonato europeo.

En este equipo, destacaron jugadores como De Jong, Ziyech y su capitán, Matthijs De Ligt. Con apenas 20 años, el neerlandés se convirtió en una de las mayores promesas del fútbol mundial, y la Juventus pagó 85.5 millones de euros el verano de 2019.

Su rendimiento no fue el esperado, pero aun así el Bayern quiso apostar por él y pagó 67 'kilos' en 2022, para dos años más tarde traspasarlo al Manchester United a cambio de 45 millones de euros. En el equipo inglés, el jugador fue importante en su primera temporada para desaparecer por completo en la segunda.

De Ligt, en un partido en su etapa en el Bayern / RONALD WITTEK

Lo de desaparecer no es una forma de hablar: el jugador disputó su último encuentro el 30 de noviembre de 2025. De Ligt tuvo molestias, pero esto declaró el por aquel entonces entrenador del United Rúben Amorim: "Es algo pequeño. Espero tenerle en el próximo partido".

Desde ese momento, no se volvió a saber nada del central neerlandés. Esto llevó a que surgieran rumores rocambolescos sobre su vida. En febrero, con la llegada de Carrick al banquillo, el nuevo entrenador declaró lo siguiente: "Matthijs ha tenido un problema en la espalda que ha tardado un poco en mejorar".

Finalmente, en mayo el jugador pasó por quirófano para solucionar sus problemas de espalda, algo que le hizo perderse el Mundial, aunque sin haber jugado desde noviembre sus opciones ya eran muy bajas.

Tras otros tres meses sin muchas noticias sobre De Ligt, el Manchester United ha publicado su vuelta a los entrenamientos, y se le ha visto muy feliz jugando un fútbol-tenis con sus compañeros.

En la misma publicación también se puede ver a Marcus Rashford, que entrena a las órdenes de Carrick, pues todo apunta a que, tras su gran cesión en el Barça, volverá a jugar con el Manchester United.

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Los 'Red Devils' tiene todavía un amistoso ante el Milan antes del debut en la Premier League el 22 de agosto contra el Hull City. De Ligt podrá volver a sentirse futbolista tras mucho tiempo apartado de los terrenos de juego por culpa de una extraña lesión de espalda.