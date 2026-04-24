PREMIER LEAGUE
De Ligt reaparece con el Manchester United: "Estamos contigo"
El defensa neerlandés volvió con el club tras no ser visto desde diciembre
Luego de vivir bajo el radar y fuera del ojo público durante varios meses, Matthijs de Ligt reapareció en los entrenamientos del Manchester United, que se alista para un intenso cierre de temporada en el que se encuentra en la lucha por clasificar a las competencias europeas.
Sin ver actividad desde noviembre de 2025, el paradero de De Ligt era desconocido y tanto aficionados del club como usuarios en internet especularon si se podría tratar de algún asunto personal que lo tuviese alejado del club.
Aunque ni el defensa neerlandés ni el club especificaron el motivo de su baja, ambos compartieron este viernes imágenes de la sesión de entrenamiento del jueves, en la cual se le ve realizando ejercicios de acondicionamiento físico.
"De Ligt está trabajando sobre el campo haciendo entrenamiento individual. Está concentrado en regresar a su mejor forma forma física. De momento, Michael Carrick (entrenador), no ha revelado una agenda para su regreso a la acción", informó el club en la publicación compartida en su sitio oficial.
El Manchester United enfrentará el próximo lunes (27 de abril) al Brentford en la jornada 34 de la Premier League.
- Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial
- El doctor Ripoll avisa sobre la posible lesión de Lamine: 'Tiene un índice de recaída del 30% y cuidado con el Mundial
- El CTA ratifica la decisión del polémico fuera de juego de Ferran Torres
- Manolo Lama sorprende a todos con su predicción: 'No digo que el Madrid vaya a ser campeón de Liga, pero…”
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
- Duro mensaje de Flick a Rashford: el extremo va camino de regreso a la Premier
- ¡Cumbre de Deco con el agente de Jon Martín!
- De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal